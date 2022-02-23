中風｜氣功專家傳授2招恢復血管彈性補心氣　多按4個穴位排水消腫

天氣寒冷，若不注意保暖很容易發生爆血管、中風。在台灣的《健康2.0》節目中，氣功老師彥寬教大家練2招可活絡血管的功法；另外，很多人常在吃完大餐或進補後，覺得脖子緊緊的，以為是膽固醇吃太多，快中風了，台灣中醫師鄒瑋倫提出解釋，建議可按4個穴道促進環循。



天氣冷，血壓不穩定，容易中風或發生心臟病。彥寬指出，身體最需要就是氧氣與能量，而保持血管、經絡暢通才能夠做到補養。氣功是最有效率也是最獨特的養生，從氣血的角度，肝瘀導致筋僵硬，筋僵硬則骨頭關節，影響肌肉變得僵硬。

肌肉僵硬壓迫血管，造成血管活動力不足，彈性變差。再加上三高就是中風的高危險群。先放鬆肌肉再放鬆筋骨，才能恢復血管彈性。他推薦2套功法：

2招活絡血管（按圖👇👇👇）

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功法1：活絡法 調動陽氣 補心氣

動作

1、雙腳張開，從左手開始，手掌向上，記得眼睛要看小手指，因為它是心經的路線，小指稍微翹起來。

2、當手高舉時，留意腋下有一個集泉穴，它是心經很重要的一個穴道，手一定要伸長，氣才會通，這時顫掌3秒。

3、手往後落下，你馬上感覺手有一陣麻麻熱熱脹脹的感覺，這個時候氣就能被調動。

4、同理，換手做。

5、雙手做完後，兩手向兩側擺開，手掌翻進來時，把兩手交疊回到胸前。

以上是一回合。共做7回合。

彥寬說，這個動作就是把全身的經絡、血管做伸展。從左邊開始是因為左邊在八卦裡面叫坎離，能補水火，最後聚氣到心臟。

記得練功時，一定要慢慢做，尤其現在天氣冷，動作要緩和，雙手抱在胸前時，手腕的內關與外關是疊在一起，可以補心氣。一定要等到天亮、陽氣萌發時才能做練習。

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功法2：三陰活血法 全身血液流暢、又補腎

彥寬說，活絡法與三陰活血法都是針對改善血管彈性、保持血管通暢的練習。

腳的動作：

1、兩腳張開比肩寬一點點。先做腳的動作：重心先往左側移，再往右往移，曲右腳，左腳伸直，左腳跟著地、腳尖翹起。

2、同理，換右側。

手部動作：

1、當身體重心往左側移動時，手從腰部畫圓上來時，就有一個重心的轉移。如此做7次。眼睛要看手。

2、同理換右側，畫圓7次。

3、最後兩手從兩側起，這時眼睛盡量的看到兩邊，當手到心臟的高度後，落下回到丹田。重複7次。

彥寬指出，腳有三陰，脾經、腎經跟肝經，都跟血有關。很多人會說腎臟跟血有什麼關係？因為腎主骨、骨生髓、髓化血，所以腎氣足，血的質量才會好。透過練習，就能把三陰的氣調動上來。《黃帝內經》以眼觀神，當眼睛開始看手時，神就內收，氣就可以補血脈，血脈就是現在西醫講的血管。

這對於眼睛老化的人幫助非常大，因為我們大部分是看前面，很少往兩側看，動作有點難，要放慢速度練習。做的過程，你會發現手開始脹、麻、熱，最後一次做完，就要把手的氣感往丹田收進來。

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吃完大餐脖子緊是吃太鹹

最近很多人吃完大餐後，例如吃大閘蟹後，就覺得脖子緊緊的，台灣中醫師鄒瑋倫說，事實上吃肉或是膽固醇高的食物，並不會脖子緊，沒有這方面的醫學研究。但若是吃多了碳水化合物、高鹽、高糖，就會出現腫脹問題。

4個消腫穴（按圖👇👇👇）

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像她每次吃完麻辣鍋後，隔天都是眼睛腫，手浮腫，這是因為吃了很多高鹽、高鈉食物，全身腫脹不舒服，有的人甚至會鞋子穿不下等困擾。因此，她推薦4個穴道來補救。

耳神門穴

它是一個讓情緒穩定、安定水分的穴道。位在耳朵三角窩上的第一個凹陷處，每次按15下，早晚按都可按。

神門穴

按這裡更是立竿見影。從手掌的小指延伸，在手腕橫紋和關節處的凹陷處。對於所有循環都有幫助，包括水、血液循環，甚至連小血管的循環都有幫助。

足三里

足三里位在脛骨前到膝蓋前的一個凹窩處。常壓足三里，可促進胃或是腸道消化速度。

手三里

手三里是一個可邊吃邊按的穴道。先找到手肘橫紋中間的曲池穴，再下三指橫幅處，這裡有個凹槽便是手三里穴。

手三里穴對於整個循環，以及氣機通暢，不管是水跟氣的放鬆都有幫助，很適合在大吃大喝後按壓的穴道。

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▼ 中風常見症狀（按圖 👇👇👇）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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