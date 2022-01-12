《香港01》推出全新健康頻道 為讀者提供更全面健康資訊

《香港01》一直致力為讀者提供多元化生活頻道，踏入2022年，我們宣佈推出全新健康頻道，為讀者帶來更全面的醫療健康及美容資訊，新頻道將緊貼社會醫療及健康的最新發展，提供全方位最新資訊。三條全新頻道包括「健康Easy」、「醫師Easy」及「醫美Easy」。



新冠肺炎疫情讓市民更加意識到身體健康至關重要，「健康Easy」提供最新的日常健康保健資訊，促進大眾養成健康生活態度，做到「未病先防、已病早治」。均衡飲食並進行適量運動有助抵抗疾病，「健康Easy」將提供健康飲食貼士及強身健體的方法，幫助工作繁重的香港人活得更健康。近年來，越來越多市民認同中醫學在養生保健方面的優勢，「健康Easy」會簡化深奧難懂的中醫養生理論，針對不同體質的人士提供各種「頤養生命、增強體質」的方法。

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「健康Easy」將提供健康飲食貼士及強身健體的方法

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「醫師Easy」專訪香港不同健康範疇的醫生、專家和醫療機構，一同分享正確保健訊息，拆解不同的醫療迷思和謬誤，令用戶更深入了解相關疾病資訊。「醫師 Easy」更設香港醫生地圖，讓用戶能夠一站式查閱普通科及專科醫生的門診服務和資訊，其手機應用程式更可連結智能電話的GPS定位功能，協助用戶用最短時間找到附近提供服務的中、西醫，並進行預約，方便病人可於指定時間就診，省卻不必要的輪候步驟，務求滿足用戶與日俱增的醫療服務需求。

「醫師Easy」專訪香港不同健康範疇的醫生、專家和醫療機構

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「醫美Easy」是全港女生美容資訊站，為香港都市女性提供美妝護膚、按摩養生、醫學美容等資訊。愛美是女生的天性，大家對自己的肌膚、妝容及體型要求比以往愈來愈高，因此近年醫學美容大行其道，但市面上選擇多如繁星，到底哪項才是最適合自己？

「醫美Easy」將會派小編出動為各位真人實測多種療程的功效，更會為大家深入介紹常見醫美療程的利與弊及潛在健康風險；同時提供全港獨有的美容地圖，即使身處哪一區都能隨時找出附近的美容、按摩中心。配合每日更新的日常保養貼士、時尚美妝推介、健康瘦身攻略，實行變靚好Easy！

「醫美Easy」是全港女生美容資訊站

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為慶祝三條全新頻道的成立，由即日起至1月23日期間，到醫師Easy手機應用程式參與遊戲，回答數條問題，首1000位參加者可獲得1000分「01積分」。留言分享您最想收看的健康題材，獲選中的100位參加者，有機會獲得以下禮品一份: Craftholic 1.5升保溫壺(名額20個)、Craftholic 毛巾套裝(名額20個)、Craftholic 10000mAh 充電器(名額10個) 、moonwell®️湯包(名額50個)。

獲選中的100位參加者，有機會獲得禮品一份 (圖片: 醫師Easy)

moonwell®️ 現代養生品牌產品，成為最符合亞洲體質的現代化全方位健康必需品專家。涵蓋多個養生產品系列，包含食療燉湯（常溫湯包）、養生花茶及健康新零食等等。我們認為真正的美，源於健康。糅合科技與亞洲傳統智慧，專為亞洲現代人日常注入養生美學，照料您的身與心，為您送上健與美。

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遊戲玩法：

１.下載【醫師Easy】iOS／Android 手機應用程式。

２. 開啟醫師Easy手機應用程式，選擇右下角「帳戶」，點按「登入／註冊」，輸入手提電話號碼，並填寫好驗證碼，免費登記成為醫師Easy新會員。

３. 在主頁點選【全新健康頻道】橫幅，即可進入遊戲。遊戲進行期間，請勿關閉醫師Easy APP。

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