情人節｜10款朱古力熱量加果仁最致肥？營養師拆解迷思點食健康啲

快到情人節，第一時間想到的就是又甜又苦的朱古力，有營養師指適量食用朱古力可以有減肥及令情緒穩定，但始終油脂高，加上後製時會加入不少糖分，吃太多可能導致高血糖、心臟病、糖尿病等，要注意食用份量。到底市面上的朱古力熱量有多高？朱古力的功效又有甚麼？



朱古力的種類眾多，不少人誤以為黑朱古力較苦，註冊營養師吳瀟娜（Lilian）解釋，其實朱古力中的可可漿含有可可固體及可可脂，黑朱古力含有較多可可漿，其糖份含量同時較低，而牛奶/白朱古力的可可漿含量較少，但糖份較高，因此熱量差別不大。

此外，朱古力的熱量主要來自可可脂，1克脂肪均含9千卡的熱量。而可可脂當中約三分一是硬脂酸，四分一是棕櫚酸。研究顯示，硬脂酸不影響體內膽固醇，但棕櫚酸有機會增加體內壞膽固醇及長遠影響心血管健康。

▼10大最高熱量朱古力，以100克計算、排名由高至低（按圖看清👇👇👇）：

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根據美國農業部營養資料庫顯示，每100克的黑朱古力含約550至600千卡，而每100克牛奶朱古力及白朱古力分別含約535千卡及540千卡，平常食用份量大約一片10克的黑朱古力含約55至60千卡，熱量相若四份一碗白飯，所以需要留意，整體熱量長時期攝取過多，可能影響體重及健康。

10大最高熱量朱古力排行榜：



夏威夷果仁朱古力：676 千卡

牛奶軟心朱古力：617千卡

純95%黑朱古力：607千卡

純白朱古力：600千卡

金莎朱古力：595千卡

榛子牛奶朱古力：575千卡

純牛奶朱古力：559千卡

麥提莎朱古力：503千卡

酒心朱古力：500千卡

花生醬朱古力：487 千卡

拆解朱古力5大迷思

現時有很多對朱古力的有趣解說和誤解，例如食朱古力能令人開心、朱古力可以紓緩經痛、更有人提出朱古力減肥法等，Lilian則逐一解說。

▼朱古力5大迷思（按圖看清👇👇👇）：

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朱古力可抗氧化？



可以。朱古力中的抗氧化營養素主要為黃酮醇，屬於多酚類植化素的一種。黃酮醇主要源自可可漿中的可可固體，同時包括兒茶素、表兒茶素及原花青素。黃酮醇具抗氧化功效，有助抑制體內自由基，同時具抗炎功效。

黑朱古力含有較多可可固體，雖然可可含量較高，所以即使與其他朱古力熱量相若，仍建議選擇黑朱古力。相反，白朱古力沒有抗氧化功效，而且含有大量糖分和飽和脂肪；而牛奶朱古力的牛奶會妨礙身體吸收抗氧化物黃酮類，應盡量少吃。

朱古力還有甚麼功效？



朱古力含有天然抗抑鬱物質，苯乙胺及色氨酸，能刺激大腦製造血清素及多巴胺，令人感到開心及快樂，有助調節心情和緩解情緒。同時可以改善經痛，因黑朱古力可以促進血清素分泌，讓心情愉悅，減低經痛的不適感。

Lilian亦建議女生可以配搭一杯熱的無糖杏仁奶，因杏仁奶含大量鈣質，幫助放鬆肌肉，加強紓緩經痛效果。

朱古力可以減肥？



目前未確實證據指出食朱古力能達到減肥的效果，雖然有研究指出進食黑朱古力可以降低身體分泌刺激食欲的荷爾蒙「飢餓素」，令大腦有飽足感，抑制食慾。但同時亦不能忽視朱古力的高熱量、脂肪及糖份，過量進食會增加熱量攝取，導致體重上升。

▼同場加映：黑朱古力糖分排名：（按圖了解👇👇👇）

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無糖朱古力可任食？



市面上有不少無糖朱古力，但部份添加了麥芽糖醇或甜菊糖等甜味劑，人體未能有效完全消化及吸收甜味劑，所以能提供甜味但只含少量熱量。

但部份不被消化的糖醇則有機會經大腸內的細菌發酵，繼而產氣或出現漲腹、肚瀉等現象。腸胃較弱人士，需特別留意含有甜味劑的朱古力的攝取量。所以即使是無糖朱古力亦不宜攝取過量。

選購朱古力貼士？



1. 宜選擇高可可含量，而且來自純可可粉的朱古力。

2. 若朱古力含有高可可脂和植物油，可能會形成反式脂肪酸， 損害健康。

3. 應選擇糖分較低的朱古力，若糖分在營養標籤裏排序愈先，表示含有糖的成分愈高，具抗氧化功效的可可成分比例亦相對降低。

情人節自製3款健康朱古力甜品

Lilian稱，除了可以購買市面上的朱古力，亦可以在家自製健康版朱古力甜品送贈另一半，步驟不繁複，也是相當有心思的禮物。

▼3款健康朱古力甜品食譜（按圖看清👇👇👇）：

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牛油果松露朱古力



材料：牛油果蓉 500克、黑朱古力 500克、可可粉 適量

做法：將黑朱古力溶化；待黑朱古力醬放冷後加入牛油果蓉，攪拌均勻；

用保鮮紙封好放進雪櫃冷藏約40分鐘；將朱古力蓉搓成球狀，均勻地裏上可可粉。

朱古力花生球



材料：低脂奶或無糖杏仁奶 150毫升、堅果 50克、即食燕麥片 50克、紅棗 50克、花生醬 2湯匙、無糖可可粉 3湯匙

做法： 堅果先壓碎及用120度低溫烤焗7分鐘；除可可粉外，把所有材料混合均勻；取1湯匙的朱古力團，並搓成球狀，可做12小球；最後均勻地裏上可可粉。

可可杏仁奶奇亞籽布甸



材料：奇亞籽 15克、無糖杏仁奶 130毫升、可可粉 1茶匙

做法：將奇亞籽倒入無糖杏仁奶及可可粉，攪拌均勻後靜置30分鐘。

▼同場加映：朱古力好處知多啲（按圖了解👇👇👇）