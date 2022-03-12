抗衰老｜專家教12招延緩衰老 起床第一件事做咩？注重飲食可抗皺

衰老雖然是每個人必經的過程，但身邊總有些人好似食了防腐劑一樣，不受歲月侵蝕，永保「童顏」。日本節目《世界一受けたい授業》請來專家講解生活習慣怎樣加速衰老，專家提醒年輕的時候多加注意，做好保養就能減慢衰老的進程。



是次節目中，專家總共提出了12個影響衰老速度的生活習慣，分別有4個加速衰老，以及8個減緩衰老的生活習慣。專家強調大家不用太大壓力，急着要做足12項，只需要從今日開始着手做自己能做到的，他日一定會感激自己今日的努力。

加速衰老

+ 12

1. 進食高溫烹調的食物



進食經過高溫烹調的食物會增加體內的糖化終產物（AGE），加速身體老化。如果AGE積聚在皮膚就會令肌膚鬆弛，亦是色斑形成的原因。假如是積聚在血管，就會增加脈硬化的風險。另外，積聚在骨骼的AGE也是骨質疏鬆症的成因之一。

總之，不論是蔬菜還是肉類，只要經過高溫烹調，都一樣會增加體內的AGE。以雞肉為例，炸雞的AGE就較蒸雞多，但如果無可避免要使用高溫烹調，那可以在進行烹調前先加入檸檬或者醋，能有效減少食物中的AGE含量。

2. 在日曆記錄身體狀況



假如是醫生建議的話，繼續保持這個習慣也無不可，但如果是自發的行為，專家建議馬上停止。因為當我們寫上負面的症狀，會增加負能量，令本來的不適更加嚴重。同時，時刻記掛着自己的不適亦是壓力的一種，變相增加患慢性病的風險。

3. 枕頭過高



平躺的時候頭部被輕微托起是正常的，但如果枕頭太高，就會令頸部過度向前屈曲，除了會令頸紋增加，亦會令氣管變得狹窄，不利呼吸。此外，日常使用電腦工作亦要留意有沒有經常低頭，防止脖子因為經常前傾而增加頸紋。

平躺的時候頭部被輕微托起代表枕頭高度正常。（《世界一受けたい授業》截圖）

4. 睡前玩手機



節目引用研究，指睡前1小時使用手機的話，螢幕的藍光會抑制大腦中的松果體分泌褪黑激素，抵制睡意影響睡眠質素。假如無法有充足的睡眠，身體就不會釋放生長激素，也就無法排解工作積累的疲倦和壓力，加速老化進行。

因此，專家建議戒掉睡前使用手機的習慣，亦盡量不要把手機放在床頭的位置，確保優質的睡眠。

延緩衰老

+ 18

1. 在家也化妝



專家解釋，其實皮膚老化的最大敵人是紫外線，就算是逗留在室內，都一樣會受到紫外線的照射。而化妝品大多都含有防曬成份，在家中堅持化妝的話就能抵禦紫外線的傷害。當然不想化妝，亦可以只塗防曬，那就能時刻防止皮膚因為紫外線照射而衰老。

2. 食早餐前刷牙



如果可以的話，起床之後請馬上刷牙。專家指出，睡眠期間口腔細菌會大量繁殖，假如將這些細菌吞進肚子，會破壞腸內生態。2020年就有研究發現牙周病會增加患大腸癌的風險，可見口腔的環境和大腸健康是息息相關。

除了要在食早餐前刷牙，專家亦建議在刷牙後再多喝一杯水，先激活大腸活動，這樣能提升稍後攝取早餐營養的效率。當胃腸的健康得到改善，有助調整自律神經，繼而減少脂肪的囤積，膚質也會變好，名符其實的「外在美」和「內在美」兩者兼收。

▼同場加映：正確的刷牙方法👇👇👇

+ 2

相關文章：起床先飲水定刷牙傷腸胃？電動牙刷無咁好？刷牙5步牙刷要咁揸！

3. 一天飲2杯以上的咖啡



節目引述日本研究，指咖啡含有美肌效果，每日飲用2杯有助防止色斑形成。此外，日本國立癌症研究中心發現，每日飲用3-4杯咖啡能降低43%因腦血管疾病而死亡的風險。由於咖啡含有跟紅酒同等份量的多酚，同樣能夠預防動脈硬化、促進脂肪燃燒。

然而，飲用過量的咖啡會導致咖啡因攝取過多，為胃帶來負擔，因此專家建議每天最多飲3杯就足夠。

▼咖啡因過量對身體有什麼影響？

+ 1

相關文章：咖啡因超標｜日樽裝飲品咖啡因調查 飲樽裝茶汽水提神隨時超標？

4. 步幅大



平時習慣步幅大其實是提升代謝機能的一個最自然的方法，如果平時少走動，會令代謝變慢，體內的廢物無法順利排出體外，容易積累疲勞，導致水腫等症狀。雖然新陳代謝的速度必定會隨着年齡增長而變慢，但在日常多做提升代謝的運動能有效減慢衰老。

另外，由於單肩包會令身體重心向一邊傾斜，改用背囊就能確保重心穩定。專家亦建議大家可以多爬樓梯，減少使用扶手電梯。爬樓梯其實活動全身的運動，而落樓梯更是有強化骨骼效果，對身體是很好的訓練。

5. 經常去髮型屋



節目引用實驗結果，指即使是同一位女性，單是頭髮柔順光滑和粗糙暗啞，就能在視覺上有5歲之差。除此之外，有自戀傾向、注重外表的人，會更主動採取保養的行動，因此老化的速度也會減慢。

此外，在髮型屋和髮型師交談、適度的肢體接觸，都能刺激身體分泌幸福荷爾蒙「催產素」。加利福尼亞大學的一項研究發現，催產素不足會令肌肉再生的速度變慢，加速身體的老化，所以在不過分染燙髮的前提下美髮，能有效延緩衰老。

6. 常食蕃茄



蕃茄含有抗氧化物質「番茄紅素」，能有助防止皺紋增多，而專家更指烹調中用到的茄膏有效預防皮膚因光射照射而出現損害。

▼同場加映：如想抗衰老，大家可多吃以下食物（按圖）：

+ 4

相關文章：【美肌食物】保膠原抗氧化留住皮膚彈性 11種天然美膚食物

7. 晚飯後走路



專家指，副交感神經大約在男性的三十歲；女性的四十歲開始出現衰退，與之伴隨的就是免疫力下降，身體走向衰老。為了要提升副交感神經機能，專家建議在晚飯後外出走動，走路的時候要保持大步幅，大約是勉強說到話的程度。

適度的運動可以幫助消化，令睡眠質素提高。就算不能外出，在家中收拾打掃，都有一定的效果。

8. 留意自己的呼吸



大部分人的呼吸都是無意識地進行，但專家指出，留意自己的呼吸會令吸入的氧氣量變多，有助身體調節自律神經，血液循環都會變好。因此，平常有耍太極、做瑜伽的人看起來大多都比較年輕。

以下將會教大家一個專業運動員都有做的呼吸法，方便大家和平常實踐。

留意自己的呼吸會令吸入的氧氣量變多，有助身體調節自律神經，血液循環都會變好。（《世界一受けたい授業》截圖）

做法：

1. 坐直

2. 雙手拇指向外，手背貼手背

3. 用鼻吸氣同時打開雙臂，手掌朝外

4. 用口呼氣同時雙手回到前方，手背貼手背

做的時候重點是要打開胸腔，擴張肺部，以10次為一個循環，每日建議做3組。

來到最後的環節，專家建議大家可以多攝取膳食纖維，尤其是可發酵的膳食纖維，比如是蘑菇、海帶和牛蒡等，能促進腸道健康，有助排便，防止因為廢物積聚而影響膚質。

多攝取膳食纖維能促進腸道健康，有助排便，防止因為廢物積聚而影響膚質。（《世界一受けたい授業》截圖）

（資料來源：《世界一受けたい授業》）