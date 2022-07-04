雪糕難融｜31℃存放1小時沒融化掀食安爭議 跟兩指標學揀健康雪糕

內地一款雪糕近日被網民發現，在31℃的室溫下放置近1小時後仍沒完全融化，事件在網上引起熱議。不少網民憂慮涉事雪糕未有融化恐因加入了防腐劑、凝固劑等成分，進食後恐有食安風險。



內地雪糕品牌鍾薛高的一款雪糕被網民發現在室溫放置近1小時後仍未融化。（微博）

生產商：涉事雪糕固形物含量高

綜合內媒報道，涉事的雪糕為內地雪糕品牌鍾薛高的一款海鹽口味雪糕「海鹽椰椰」。從網民拍攝的片段可見，該款雪糕在室溫31℃下放置半小時後，僅僅只有雪糕表面的冰層化開，直至接近1小時後雪糕則變成黏稠的乳狀物，而非水狀物，整體形態完好。

對於雪糕不融化的問題，鍾薛高方面回應指，並不存在不融化的雪糕，但由於該款雪糕主要成分為牛奶、稀奶油、椰漿、煉乳、全脂奶粉、冰蛋黃等，產品本身固形物含量達到約40%。除部分原料本身含少量水外，未額外添加飲用水。同時對於添加問題，為在貨架期內保持產品的良好風味和形態，產品僅使用極少量的食品乳化增稠劑，均嚴格按照國家相關標準添加。

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內地營養師：增稠劑讓原料更黏稠

對於鍾薛高所提到的食品乳化增稠劑，內地營養師阮光鋒解釋指，目前市面常用的增稠劑、食用膠都是膳食纖維，其作用確實與增加冷飲的抗融性有關，增稠劑可讓原料顯得更黏稠，常用的包括黃原膠、卡拉膠、瓜爾膠等，它的作用是在凝凍的過程中改變水的結晶形態，也能溶化的冰淇淋仍然粘附在表面，而不是滴的到處都是。

這幾種添加劑聯合使用除了可以賦予雪糕爽滑的口感，還能增強雪糕的抗融性，延緩融化速率、防止過快融化塌落。

國家標準《GB/T 31119-2014 冷凍飲品 冰淇淋》中對固形物的要求為大於等於20%，涉事產品鍾薛高「海鹽椰椰」冰淇淋營養成分表上蛋白質、脂肪、碳水化合物含量等粗略估算，固形物含量約為40%，高於國家標準規定，故亦可能影響雪糕的融化速度。

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挑選雪糕貼士：避開高脂高糖產品

雖然未能證實涉事雪糕的質量是否存有問題，不過大家日常揀選雪糕時，亦可透過查看營養標籤，根據其脂肪、糖份含量挑選，盡量避免挑選高脂、高糖的雪糕產品，以免增加糖尿病、血管硬化、中風、心臟病等疾病的風險。

本港食安中心對高脂、高糖、低脂及低糖食物的定義：

高脂食物：每100克含超過20克總脂肪

高糖食物：每100克含超過15克糖份

低脂食物：每100克含不超過3克總脂肪

低糖食物：每100克含不超過5克糖份



每人每日攝入總脂肪上限：60克

每人每日攝入糖份上限：50克



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