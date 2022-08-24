護膚｜每日敷面膜或致生暗瘡？3大正確技巧＋最佳使用步驟要留意

為求皮膚白滑有彈性，市面上有不同功效的面膜可以選擇。但原來敷面膜也有正確技巧，有皮膚科醫生也指出，例如想達到更佳效果，敷面膜不能太長，否則會令皮膚變得更乾。到底如何敷面膜才是最好？



台灣皮膚科醫師張楉莃解釋，面膜是一種美容護膚品，利用一層浸滿美容保養成分的薄膜，敷在臉上形成半封閉式傳輸系統，讓皮膚溫度上升、毛孔張開，這時面膜的精華就會逐漸滲透進毛孔中，讓保養成分有效地被皮膚吸收。

她續指，面膜大概分為2種類型，白色乳液狀和半透明水潤狀，若皮膚非常乾燥的人，可以選擇油脂含量較高的乳狀面膜；一般膚質或混合性肌膚，則選擇半透明水潤狀的面膜即可，避免給肌膚帶來過多的負擔。

面膜是一種美容護膚品，利用一層浸滿美容保養成分的薄膜敷在臉上。（資料圖片）

張醫師稱，其實面膜有3大護膚作用。

促進吸收保養成分



面膜封住肌膚會讓溫度上升，達到舒張毛孔、循環加快的效用，在面膜與肌膚緊密貼合的狀態下，面膜中的精華成分自然就能被吸收。

滋潤角質層



面膜可滲透進肌膚，補充肌膚所需水分，提升角質層含水量，改善膚色不均的困擾，肌膚也會變得晶瑩剔透，解決皮膚乾燥帶來的後續問題。

預防水分散失



乳液或乳霜雖然也能保濕，但塗抹過程中還是會產生許多小氣孔，使水分蒸發，而片狀面膜能夠與肌膚緊密貼合，有效延緩水分散失的速度，讓精華和水分留存在肌膚表面，讓美容保養成分持續滲透至肌膚中，再透過加溫作用，提升吸收效率，達到急救保養的功效。

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敷面膜最佳步驟要知

除此之外，張醫師也分享以下敷面膜貼士。

面膜有正反



貼面膜前要認清面膜的正反面，通常摺疊的內側部分為片狀面膜的正面，將面膜完全攤開後，以面膜正面朝內的方式，順著肌膚線條貼合臉部即可。

面膜使用順序：清潔、補水再敷面膜



在使用面膜之前，先將肌膚表面的油脂和髒汙去除，避免混進精華成分中堵塞住毛孔，形成痘痘、粉刺。清潔後記得使用化妝水或精華液軟化角質層，協助肌膚吸收後續的保養成分，再敷上片狀面膜。

敷面膜時間：10至20分鐘



一般面膜敷10至20分鐘即可，接著輕輕按壓肌膚，將臉上殘留的精華液進一步滲透進肌膚中，再使用乳液或乳霜鎖住美容成分，以提升保濕和美容效果。切忌敷太久，這反而會把臉部的水份愈抽愈乾。

面膜使用頻率：7天1次深層保養，避免肌膚敏感



面膜屬於濃縮精華型、急救型護膚產品，因滋養度高，不建議天天使用，以免造成皮膚營養過剩，引發悶痘等肌膚問題。如因肌膚過度乾燥、嚴重脫屑，可連續幾天使用保濕型面膜，每天最多一次；美白型面膜、抗老型則建議每周使用1至2次。

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