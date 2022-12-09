本週快閃按摩／美容儀優惠 ｜$350洗臉＋ 按摩＋美容一機搞掂哂！

在家美容是現時護膚的新趨勢，不少美容儀添加了專業級的護膚效能，例如EMS微電流、LED彩光、RF射頻技術等等，在家都可以享受美容院級的美肌效果！小編今星期為大家搜羅了最新熱賣的美容儀精選推介，適合各位愛美人士提升肌膚膚質，回復青春光彩！



EMAY PLUS 紓壓美眼儀 (多色) $690



．具備溫熱及冷凍兩種溫感模式，配合每分鐘1,800次的振動頻率， 以輕柔的按摩達至全效眼部修護的功效，喚醒雙眸明亮神采。溫熱振動按摩(37℃-39℃)可以促進眼部血液循環，防止黑眼圈的形成並延緩眼部肌膚衰老，同時加促精華吸收。冷凍振動按摩 (14℃-16℃)則可以緊緻、提升眼部輪廓，紓緩眼睛疲勞以及消除眼部浮腫，刺激淚水分泌。

■商品名稱：EMAY PLUS 紓壓美眼儀 (多色)

■價格：$690

EMAY PLUS 冰熱嫩膚按摩儀 $979



．具備溫熱、冷凍及離子導出導入功能，有效徹底清潔皮膚，將護膚品營養導入，鎖緊於毛孔內。三種LED彩光，滿足不同肌膚需要。EMS微電流按摩，緊緻皮膚，改善鬆弛狀態。多功能面部護膚美容儀器，讓你安坐家中亦能達到美容院的皮膚護理效果。有效深層潔淨毛孔污垢，加促精華吸收，緊致肌膚回復彈性，淡斑，減淡幼紋，修緊下巴V型輪廓，刺激膠原蛋白增生，收毛孔，舒緩暗瘡，改善膚質。

■商品名稱：EMAY PLUS 冰熱嫩膚按摩儀

■價格：$979

節亮-MAS-美腿美足儀家用電動連膝腿部氣壓熱敷空氣波按摩儀 (MAS003) $828



．空氣波壓縮腿部按摩可緩解小腿疲勞和疼痛，改善睡眠，增加血液循環，.緩解長時間穿高跟鞋後的肌肉酸痛和小腿疼痛。大腿按摩功能可以緩解長期坐著和站立引起的血液循環，加熱膝蓋可增加血液循環，驅寒除濕，緩解膝蓋疼痛。按摩儀設智能定時控制，10分鐘自動按摩時間以及順序和整體兩種按摩模式選擇。

■商品名稱：節亮-MAS-美腿美足儀家用電動連膝腿部氣壓熱敷空氣波按摩儀 (MAS003)

■價格：$828

Emay Plus 溫冷排毒按摩儀(多色) $599



．新版的溫冷排毒按摩儀除了同樣配備溫熱(42℃-46℃)和振動功能，有助促進血液循環及加强精華吸收外；全新升級版本更特設冷凍功能(13℃-15℃)，既可消退浮腫，收細毛孔，亦可紓緩敏感瘀紅。利用特大雙波浪機頭，緊貼面部及身體各部位輪廓，比上一代更貼合身體輪廓，更容易達到為身體按摩通淋巴的效果，配合每分鐘高達8,500次振動頻率，從面部開始，再對準身體各個淋巴及穴位反射區，享受私密的淋巴排毒按摩。讓你從此安在家中，輕鬆美肌、塑形V面、回復動人眼眸及健康輕盈體態。

■商品名稱：Emay Plus 溫冷排毒按摩儀(多色)

■價格：$599

EMAY PLUS 淨透潔膚儀 $680



．潔面 ＋ 去角質 ＋ 消毒三種功能於一機，配備3個不同潔面刷頭，兩種功能模式，隨時替換以配合不同潔面需要。每分鐘高達約8,000次振動，有效清潔皮膚毛孔內的污垢物、多餘油脂分泌及老化角質。底座具臭氧消毒功能，以空氣為媒質，能徹底深入殺菌，全方位抑制家居細菌。淨透潔膚儀具備3款刷頭：1.矽膠-卸妝；2. 軟毛刷(粉紅)-潔面；3. 硬毛刷頭(藍)-去角質，全方位照顧你的肌膚需要。

■商品名稱：EMAY PLUS 淨透潔膚儀

■價格：$680

Eliana 3合1電動發泡洗面機 $350



．【洗臉+按摩+美容】一機搞掂！自動出泡泡·省時省力省量！適合市面上大部分起跑或微泡型洗面膏、潔顏粉，5秒自動出泡泡洗面同時幫助面部按摩，讓你能隨時隨地潔淨肌膚，無時無刻維持最佳狀態。具備五種功能模式，每分鐘高達約10,000次 振動，有效清潔皮膚毛孔內的污垢物、多餘油脂分泌及老化角質，使皮膚 更光滑細緻。設有3種功能模式：按摩淨膚模式 「 溫和清潔 」 、 「 按摩模式 」 、 「深層清潔 」。5檔強度調節：柔軟漸變刷頭 : 大矽膠條刷區、中矽膠條刷區、小矽膠條刷區。產品通過CE、RoHS安全認證

■商品名稱：Eliana 3合1電動發泡洗面機

■價格：$350

Eliana 眼部救星棒 $398



．3分鐘急救眼部肌膚問題，徹底解決眼袋、眼紋、眼腫、黑眼圈，連笑容紋都可以一拖即平！眼部救星棒可以放鬆眼周肌肉，降低眼壓，刺激淚水分泌，紓缓眼乾，促進循環代謝機能，延緩衰老。隨機附兩種功能模式， 首先是RF射頻 [紅光]：提升皮膚，以將熱能深透肌膚真皮層，啟動膠原蛋白增生，其次是EMS微電流 [藍光]：促進眼部血液循環，去除浮腫緊緻眼肌，抑制油脂分泌 減少毛孔阻塞。

■商品名稱：Eliana 眼部救星棒

■價格：$398

Eliana 全效能逆齡機 $498



．全效能逆齡機，溫熱冰感，煥活肌膚，讓肌膚健康光亮並保持在最佳狀態！4檔冷熱提拉技術，每分鐘8,000轉聲波震動按摩導入，配合聲波震動 ，緊緻肌膚 ，激活臉部肌膚細胞，改善新陳代謝。

設有4檔功能：

1檔Deep Clean：「發熱+振動」模式，發熱溫度：攝氏35 ℃ -39 ℃度；

2檔NUTRITION： 「發熱+紅光+振動」模式，發熱溫度：攝氏40 ℃ -45 ℃度；

3檔BOOST：「冷凍+藍光」模式，冷凍溫度：攝氏12℃ -15 ℃度；

4檔VIBRATION：「綠光+振動」模式

離子導入導出輕撫按摩

導入方式是利用電荷之間同性相斥、異性相吸的特性，進而導出皮膚深層的污垢、除去黑頭粉刺及老廢角質，而負電荷則導入修護精華因子，直達肌底，並順利將塗抹的保養品導入肌膚之中 ，促進肌底養分快速彌散，持續提高肌底吸收力

■商品名稱：Eliana 全效能逆齡機

■價格：$498

Eliana 自動捲髮棒 $338



28mm捲髮規格，懶人造型之選，一鍵全自動只需10秒，便能快速自動捲髮締造健康秀髮，打造持久造型效果，零毛躁光澤造型輕鬆掌控，所有髮質均適用。窩心設計貼臉防燙， 安全打造髮型，並有3個溫度調節160℃/190 ℃/220 ℃，同時附有負離子護髮效果。

■商品名稱：Eliana 自動捲髮棒

■價格：$338

Eliana IPL彩光脫毛儀 $498



Eliana IPL彩光脫毛儀

．專為身體曲線而設，帶來輕鬆的家居脫毛體驗，為身體各部位提供所需的療程。

定期使用溫和IPL脈衝光，肌膚就能每天保持如絲般柔滑。IPL光輸出照射毛囊會有溫熱感，500,000萬發數，無痛感輕鬆脫毛，告別反復刮毛，毛髮減少可達90%！可選5檔強度，點閃+連閃出光，附有膚色識別卡，深淺膚色更具體脫毛方案，使用更得心應手！

■商品名稱：Eliana IPL彩光脫毛儀

■價格：$498