養和話你知丨年輕人也會患上柏金遜症？解碼其病徵及治療選擇

說起柏金遜症，最常令人聯想到年老、手震等特徵，然而這些均只是柏金遜症的部分特徵，而年老只屬其中一個罹患此病的高危因素，亦可能與遺傳等因素有關。養和醫院腦神經內科中心主任、腦神經科專科醫生蔡德康醫生提醒，柏金遜症並非只出現在長者身上，年輕人同樣有機會患上。



年老屬柏金遜症常見高危因素

蔡德康醫生指出，柏金遜症屬慢性腦退化的疾病，主要是源於腦細胞退化，近95%的柏金遜症個案成因不明，有5%與遺傳有關。柏金遜症最常見的高危因素是年老，因此病人普遍在年長時發病，以 60-70 歲年齡層居多，但仍有少數年輕人因遺傳因素而在年輕時發病，最年輕的患者僅19歲。根據流行病學研究分析，患上柏金遜症的高危因素亦包括經常接觸化學物品，例如農藥，導致腦細胞提早退化。

肌肉僵硬 = 柏金遜症警號？

由於腦細胞退化，腦內的黑質體未能產生足夠的多巴胺，從而引起運動或非運動功能障礙的徵狀。蔡醫生指出，有些柏金遜病人最早察覺的病徵是大關節出現疼痛，如肩膀痛，這些病人在確診柏金遜症前，可能會誤以為是五十肩而向其他專科醫生求診，經腦神經科診斷後，會發現其他柏金遜的徵狀，如肌肉僵硬、手震、動作緩慢等，這些可能是早期柏金遜症所引起的運動功能障礙。手震是柏金遜症其中一個常見徵狀，其特別之處在於病人處於靜止狀態時，其手震問題比活動時更為明顯，惟此徵狀並非每位病人均會出現。

肌肉僵硬及動作緩慢亦是常見徵狀，其特徵最早期只會在單邊左或右半身出現，後來會發展到左右兩邊都有，走路時會有拖腳的感覺，病情後期更會因此而引致步履不穩。有統計指出，有柏金遜徵狀的病人70%是由柏金遜症引起，餘下30%則有機會是源於罹患腦腫瘤、急性中風等其他疾病。

除了運動功能障礙徵狀，亦會出現非運動功能障礙徵狀，常見包括便秘、焦慮、抑鬱、睡眠質素下降等，也會導致自律神經失調，例如體位性低血壓、膀胱功能衰退導致尿頻，嚴重更會出現精神錯亂、記憶力下降。

柏金遜症形成是因為腦內部份神經系統功能受損，令腦部減少製造一種稱為「多巴胺」的物質，而多巴胺負責腦內部的信息傳遞至肌肉，當腦部減少多巴胺時，會影響人體協調肌肉活動。（shutterstock）

剖析柏金遜症治療目標

蔡醫生指出，醫學界目前未有方法可逆轉已衰退的腦細胞，或是停止腦細胞衰退，治療目的是紓緩柏金遜症引起的病徵，增加活動能力，減少對日常生活的影響。

針對腦部未能產生足夠的多巴胺，主要的治療方法為利用藥物補充多巴胺，從而改善運動功能障礙，「左旋多巴」是其中一種常用的藥物，在早期使用可有效控制柏金遜症引起的徵狀。

蔡德康醫生補充，在使用「左旋多巴」初期或會出現副作用，例如嘔心、頭暈等，醫生會按病人情況考慮處方藥物，以減輕這些副作用，而這些副作用本身亦會隨著時間而消失。然而，長期使用「左旋多巴」可能會引致非自主控制的動作，以及藥效波動的問題，意即藥物時效或會逐漸縮短，當藥物失效時患者會僵硬不能活動，但服藥後又可以恢復活動。

除了以補充多巴胺為目標的「左旋多巴」，亦有其他藥物以減緩多巴胺分解為目標，以助腦部保留更多多巴胺，惟藥效未算顯著。

柏金遜症的病徵很容易被視作正常老化的現象，這是源於大眾對柏金遜症的了解未夠深入，這或導致錯過接受診斷和治療的黃金期。經常留意自身的身體狀況，有懷疑時及早求醫，有助減緩病情發展。

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