聖誕｜冬天小心缺脂性濕疹！5大NG行為造成痕紅乾｜附護膚優惠

冬天天氣寒冷，經常又乾又癢，甚至會脫屑，那就有機會患上冬天專屬缺脂性濕疹了。濕疹並不是春夏才好發的疾病，因為濕疹都有分不同的種類，而其中缺脂性濕疹在冬天特別容易發生，因為很多人冬天的皮膚容易出現缺水的情況，抑或本身血液循環不足，難帶水分到皮膚表層上，所以出現乾燥性皮膚炎的機率亦較高。冬天有什麼行為會損害皮膚的保濕度？小編在此文會為您一一拆解！同場還附贈聖誕護膚限時優惠由十二月五日至十二月三十一日，售完即止！



冬天都會濕疹？

冬天都會濕疹？

濕疹不只是春夏常發生的疾病，因為冬天天氣乾燥寒冷時候，患者皮膚隨着天氣突然變冷以及乾燥，加上如果血液循環變差，皮膚就會越發乾燥，一旦皮膚表面的角質層水分流失程度過於嚴重，以及天然油脂保護度不足，皮膚屏障就開始失衡，就易引發乾燥性皮膚炎。不論什麼年紀的人都可能會患上缺脂性濕疹，特別是天生皮膚易乾燥的人群，一遇上天氣劇烈的變化，肌膚就開始變得痕癢，嚴重甚至紅腫脫屑。

缺脂性濕疹成因

缺脂性濕疹成因

缺脂性濕疹出現的原因是因為冬天天氣寒冷，如血液循環不足或皮膚血管收縮，令皮膚皮脂分泌不足，加上水分亦不夠的話，皮膚就會變得失去彈性以及過度乾燥，如環境、溫度、濕度變化，加上抓癢及過度清潔等外在刺激，就容易惡法為缺脂性濕疹，使肌膚發炎。而患上缺脂性濕疹高危的人群包括患異位性皮膚炎、乾燥性肌膚人士、皮脂線功能下降的老年人。

缺脂性濕疹症狀

缺脂性濕疹常見的部位通常發生在四肢的地方例如背部、大小腿外側、手臂外側等等，嚴重時更會在全身位置發作。

．乾燥脫屑

．皮膚痕癢

．皮膚發紅

．紅疹

．出現裂紋

．滲出組織液

5大NG行為造成痕紅乾

5大NG行為造成痕紅乾

．過度清潔：使用去脂力過強的清潔品，令皮膚失去皮脂的保護，加速水分的流失

．愛洗熱水浴：熱水也是容易失去皮膚上的油脂，而高的溫度也容易刺激皮膚，引起發炎的狀況

．過度使用防疫用品：疫情時期大家都愛用酒精消毒皮膚，殊不知酒精會帶走皮膚水分，容易引起皮膚乾燥脫屑

．室內過度長期使用暖風產品：長期使用暖風產品會令肌膚水份漸漸流失

．肌膚保濕不足：天氣寒冷乾燥，當肌膚補水的護膚保養度不足，流失水分的狀況就會超越來越嚴重

改善冬天乾癢小貼士

改善冬天乾癢小貼士

．適量補充鋅：鋅對皮膚的代謝起了很重要的作用，幫助皮膚癒合，適量補充鋅可有助肌膚修復。

．避免進食容易引起皮膚過敏的食物：如果肌膚容易過敏，對於天氣變化就會更加沒有抵制力，平日要少吃容易引起皮膚過敏的食物，例如花生、小麥、蟹等等。

．避免刺激性物料的衣物直接接觸肌膚：衣物最好穿著可吸汗以及通爽的物料如純棉的質地，如羊毛這些閉刺激肌膚的衣物避免直接接觸。

．避免使用過強清潔力的清潔品：清潔時留意不要用力摩擦肌膚，以及避免使用過強清潔力的清潔品。

．避免使用過熱的水長時間沖洗：要使用適宜溫度的水溫洗澡，而且洗澡的時間不要過長。

．使用適當的保濕性護膚品：小心避免使用含香料、類固醇、防腐劑等閉刺激肌膚的保養品，最好使用具修復肌膚屏障的保濕護膚品，例如神經酰胺可恢復皮膚水分。

解決濕疹肌法寶 Suu Balm

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Suu Balm 由新加坡國家皮膚中心研發

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