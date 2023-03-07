中學生按摩槍按眼變白內障 紓緩眼睛疲勞可以點做？即睇6大先兆

視覺是人體最重要的感觀之一，但現代人生活離不開各種屏幕，很容易就會令眼睛過度疲勞，為了舒緩眼睛疲勞人們各出奇謀，誰不知用了錯誤的方法，反而會損害眼睛。山東濟南就有一名學生生為了消除眼睛疲勞，竟用筋膜槍（按摩槍）直接按摩眼球，持續按了半年後因眼睛不適就醫，卻發現已患上外傷性白內障。



據內地媒體報導，在山東濟南就讀高2的李同學，因初中時誤以為自己可以通過按摩，把晶狀體和眼球的前後徑長度給它控制住，從而近視治療或者度數控制住。

及後他升至高中，仍然持續用筋膜槍按摩眼睛，他表示「如果我感覺眼睛有點疲勞的話，我就會去按摩，5分鐘到10分鐘不等，（按摩到）眼球出現了平整，感覺不再那麼凸起不再那麼累了。可能也是敲的麻木了。」

在這半年間，每當他敲完就會覺得疲勞紓緩，又因為驗眼亦沒發現近視變嚴重，令他確信按摩槍有效。他維持這個「療法」直到近日在按摩後感覺眼睛不舒服。當時他眼球發紅，看東西好像有大霧似的，去醫院檢查才發現已患上外傷性白內障。

山東中醫藥大學附屬眼科醫院視光中心主任孫偉提醒，眼球是脆弱的器官，切勿長時間高強度按壓眼睛，一旦眼睛不舒服要及時就醫，不要學到一點理論知識就隨便實踐。

白內障知多啲！

白內障是指眼睛的晶狀體（眼睛內部的透明組織）變得混濁或不透明，進而影響視力的一種眼疾。白內障通常是由於年齡增長、眼部創傷、長期曝露於紫外線等多種因素引起的。

白內障的風險因素

由於白內障的主要成因為衰老，白內障最常發生於長者身上。但其他因素也可能增加其他年齡人士患上白內障的風險，當中包括：

1. 先天性疾病：胎兒階段時，眼睛可能未能正常發育而導致白內障。



2. 嚴重近視



3. 眼睛過度暴露於紫外線之中：例如在沒有佩戴太陽眼鏡的情況下，經常暴曬陽光。



4. 眼睛受傷或眼睛手術：例如青光眼手術。



5. 長期使用某種藥物：包括皮質類固醇（corticosteroids）、吩噻嗪（Phenothiazines）和縮瞳藥（miotics）。



6. 糖尿病



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白內障6大先兆

1. 模糊視力



視力變得模糊或有糢糊感，可能會加劇到看不清物體。

2. 色彩變化



白內障可能會使您的視野出現色彩變化或黃色調。

3. 視力下降



視力可能會下降，甚至嚴重影響您的日常生活。

4. 光敏感



眼睛變得對光敏感，於強光下會感到刺眼。

5. 雙重影像



可能會出現雙重或陰影影像。

6. 眼睛乾燥



眼睛變得乾燥，刺痛或疲勞感。

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紓緩眼睛疲勞可以點做？

1. 經常休息



長時間使用電腦或手機容易導致眼睛疲勞，因此每隔幾個小時休息一下，並讓眼睛休息幾分鐘。

2. 眼保健操



進行一些眼保健操有助於改善眼睛疲勞。例如，閉上眼睛，揉揉眼睛四周的肌肉，然後轉動眼球。以下是一些簡單的眼保健操：

- 閉上眼睛，用兩個手指輕輕按壓眼窩，然後輕輕轉動眼球。然後再放鬆眼睛，重複幾次。

- 用兩隻手指在眉毛上輕輕按壓，然後慢慢地向下滑動，沿著眼窩按摩，直到到達下眼瞼。然後再向上滑動，重複幾次。

- 眨眼：閉上眼睛，深呼吸幾次，然後張開眼睛，迅速閉上眼睛，重複幾次。

- 眼球運動：慢慢地轉動眼球，向左轉和向右轉，然後向上和向下看。重複幾次。

- 眼皮按摩：輕輕地按摩眼皮，從眼角到太陽穴，然後向下到下眼瞼，重複幾次。

3. 適當照明



燈光太暗或太亮都會對眼睛造成壓力。因此，保持適當的照明是很重要的。

4. 遠離螢幕



保持適當的距離，並避免長時間注視電腦或手機屏幕。

5. 使用眼罩



在休息或睡覺時使用眼罩有助於減少眼睛的負擔。

6. 使用潤眼液



長時間注視電腦或手機屏幕會使眼睛變得乾燥。使用潤眼液可以幫助保持眼睛濕潤。

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