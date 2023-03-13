臍帶血是甚麼？ 收集起來有何用？ 一文為你解構臍帶血5大迷思

撰文：浩賢
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幾年前，臍帶血儲存並未普及化，一眾準爸媽們仍在猶豫要不要為寶寶留起臍帶血，但今時今日，臍帶血儲存已經是新常態，惟仍有很多新手爸媽對臍帶血的認知不夠充分或存有疑問。今日，就等我為大家逐一解答關於臍帶血的疑問！

臍帶血含有豐富的造血幹細胞，可以用於治療治療超過113種疾病。（資料圖片）

臍帶血是甚麼？

臍帶血是指在新生兒出生後，連接胎盤和新生兒的臍帶中所含的血液。臍帶血中含有許多具有治療潛力的幹細胞，可以用於治療許多血液和免疫系統相關的疾病。

如何收集臍帶血？收集的過程對孕婦或嬰兒造成風險嗎？

收集臍帶血的過程通常是在新生兒出生後的幾分鐘內才進行的。由於臍帶血收集是在嬰兒出生及剪斷臍帶後才進行，而胎盤在嬰兒出生後即成廢物必需排出體外，因此該過程對孕婦和嬰兒並無風險，也不會影響整個分娩過程。

抽取臍帶血的機會一生人只有一次，其收集容量視乎胎盤的大小及臍帶的粗幼而定，一般亞洲人臍帶血的平均收集量約為60 毫升

臍帶血可以醫治什麼疾病？

臍帶血含有豐富的造血幹細胞，可以用於治療治療超過113種疾病，包括白血病、淋巴腫瘤、其他血細胞增殖疾病、遺傳性免疫系統疾病、遺傳性代謝疾病、其他癌症等範疇。臍帶血中的幹細胞可以幫助身體生成新的紅血球、白血球和血小板，以及修復和重建損壞的細胞和組織。

有什麼途徑可以儲存臍帶血？

香港的臍帶血儲存方式可以分為公共儲存和私人儲存兩種，公共儲存是指將臍帶血捐贈給公共銀行，供需要的人使用；私人儲存則是將臍帶血儲存在私人銀行中，以備不時之需。但香港紅十字會輸血服務中心已於2022年1月暫停臍帶血收集服務。

雖然過往紅十字會提供的公共儲存服務是免費的，惟若將臍帶血捐贈給公共銀行，其捐贈者並不會擁有優先使用的權利捐臍帶血者也不可要求中心歸還他們的臍帶血作私人用途。

臍帶血及臍帶可以永久儲存？

臍帶血及臍帶可以永久儲存，並且可以在需要時使用。隨著科技的進步，現在可以將臍帶血冷凍保存多年，而不會影響其治療效果。

臍帶血是一種非常珍貴的資源，可以用於治療許多疾病。收集臍帶血的過程對孕婦和嬰兒並無風險，而儲存臍帶血的方式和費用因個人需求和偏好而異。如果您對臍帶血的收集和儲存有任何問題或疑慮，你可以諮詢醫生或醫療專家。

（參考資料：紅十字會）

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臍帶血是甚麼？

臍帶血是指在新生兒出生後，連接胎盤和新生兒的臍帶中所含的血液。臍帶血中含有許多具有治療潛力的幹細胞，可以用於治療許多血液和免疫系統相關的疾病。

臍帶血可以醫治什麼疾病？

臍帶血含有豐富的造血幹細胞，可以用於治療治療超過113種疾病，包括幹細胞疾病、急性白血病......按這詳細閱讀

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