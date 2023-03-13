臍帶血是甚麼？ 收集起來有何用？ 一文為你解構臍帶血5大迷思

幾年前，臍帶血儲存並未普及化，一眾準爸媽們仍在猶豫要不要為寶寶留起臍帶血，但今時今日，臍帶血儲存已經是新常態，惟仍有很多新手爸媽對臍帶血的認知不夠充分或存有疑問。今日，就等我為大家逐一解答關於臍帶血的疑問！



臍帶血含有豐富的造血幹細胞，可以用於治療治療超過113種疾病。（資料圖片）

臍帶血是甚麼？

臍帶血是指在新生兒出生後，連接胎盤和新生兒的臍帶中所含的血液。臍帶血中含有許多具有治療潛力的幹細胞，可以用於治療許多血液和免疫系統相關的疾病。

如何收集臍帶血？收集的過程對孕婦或嬰兒造成風險嗎？

收集臍帶血的過程通常是在新生兒出生後的幾分鐘內才進行的。由於臍帶血收集是在嬰兒出生及剪斷臍帶後才進行，而胎盤在嬰兒出生後即成廢物必需排出體外，因此該過程對孕婦和嬰兒並無風險，也不會影響整個分娩過程。

抽取臍帶血的機會一生人只有一次，其收集容量視乎胎盤的大小及臍帶的粗幼而定，一般亞洲人臍帶血的平均收集量約為60 毫升

臍帶血可以醫治什麼疾病？

臍帶血含有豐富的造血幹細胞，可以用於治療治療超過113種疾病，包括白血病、淋巴腫瘤、其他血細胞增殖疾病、遺傳性免疫系統疾病、遺傳性代謝疾病、其他癌症等範疇。臍帶血中的幹細胞可以幫助身體生成新的紅血球、白血球和血小板，以及修復和重建損壞的細胞和組織。

有什麼途徑可以儲存臍帶血？

香港的臍帶血儲存方式可以分為公共儲存和私人儲存兩種，公共儲存是指將臍帶血捐贈給公共銀行，供需要的人使用；私人儲存則是將臍帶血儲存在私人銀行中，以備不時之需。但香港紅十字會輸血服務中心已於2022年1月暫停臍帶血收集服務。

雖然過往紅十字會提供的公共儲存服務是免費的，惟若將臍帶血捐贈給公共銀行，其捐贈者並不會擁有優先使用的權利。捐臍帶血者也不可要求中心歸還他們的臍帶血作私人用途。

臍帶血及臍帶可以永久儲存？

臍帶血及臍帶可以永久儲存，並且可以在需要時使用。隨著科技的進步，現在可以將臍帶血冷凍保存多年，而不會影響其治療效果。

臍帶血是一種非常珍貴的資源，可以用於治療許多疾病。收集臍帶血的過程對孕婦和嬰兒並無風險，而儲存臍帶血的方式和費用因個人需求和偏好而異。如果您對臍帶血的收集和儲存有任何問題或疑慮，你可以諮詢醫生或醫療專家。

（參考資料：紅十字會）