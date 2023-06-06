試管嬰兒｜日研究指５年內可培育出人造嬰兒 過程只需皮膚細胞？

生兒育女是不少夫婦一生的夢想，奈何可能因為種種生理因素而未能如願。現時，即使是利用現代醫學也只能做到人工受孕，即便如此，若夫婦任一方不能提供精子或卵子，或女方的子宮狀況並不容許受孕，那就只能考慮借種或代孕。但近日，日本一項研究有最新突破，未來或有望在人造子宮內培育出人類嬰兒。



九州大學幹細胞生物學專家林勝彥博士（圖片來源：網上截圖）

據外媒報道，日本九州大學幹細胞生物學專家林勝彥博士帶領的研究團隊發表研究成果，研究人員聲稱，有望在５年內在實驗室裡培育出人類嬰兒，而且過程中並不需要任何人提供精子或卵子，現時該技術已成功應用於老鼠身上。

圖片上顯示的是兩隻雄性老鼠及其七個「子女」（圖片來源：網上截圖）

早前，林博士和他的團隊只利用雄性老鼠的皮膚細胞培育出七隻老鼠，它們有兩隻雄性親生父母，它們利用雄性小鼠的皮膚細胞形成一個有活力的卵子，然後使其受精，而過程中並沒有任何雌性老鼠參與。

這種在實驗室中生產定制的精子和卵子的技術稱為體外配子(IVG)，它的原理是從生物的血液或皮膚中提取細胞並將其重新編程為誘導多能幹細胞（iPS 細胞）。理論上，這些細胞可以變成體內的任何細胞，包括卵細胞和精細胞。然後它們可以用來製造胚胎並植入人造子宮。

如果這個過程能應用於人類細胞，將有希望為不育個體、單親父母和同性伴侶帶來生育的希望。然而，儘管有潛在的好處，但 IVG 周圍存在許多倫理、法律和安全問題。人們擔心這種技術進步可能會鼓吹了「定製嬰兒」和「優生學」的風氣。此外，還有可能在未經同意的情況下未經授權使用一個人的 DNA 來製造嬰兒。因此，平衡技術進步與道德考量仍然是社會面臨的一項重大挑戰。

現時，研究人員已經能夠通過這種方式製造出的人類卵子和精子，但尚未能夠成功結合為胚胎。林博士預計，只需要五年時間人類便可製造出卵樣細胞，但要該技術應用到人類身上仍需要10到20年的時間進行測試，才能確保這種人工生殖方法在臨床上的使用是安全的。

不育５大成因

不育是指在一年內有正常夫妻性生活而未能懷孕，不育的成因有很多，這可以是男性、女性或兩者的問題。

以下是不育的可能成因：

1.女方因素



女性因素是不育的主要原因之一，常見的女性因素包括卵巢功能障礙、子宮異常、輸卵管阻塞或狹窄、子宮內膜異位症、子宮肌瘤等。

2.男性方因素



男性因素亦同樣是不育的主要原因，其中包括精子數量不足、精子活動力低、精子畸形率高、精子質量差、性功能障礙等。

3.兩性因素



夫婦的性生活也會影響生育機率，例如，性交時無法射精、性交時疼痛、精液和子宮頸黏液不相容等。

4.生活方式因素



生活習慣也可能影響生育能力，例如，吸煙、飲酒、過度飲食、缺乏運動、壓力過大、過度使用化妝品等。

5.其他因素



有些不育的原因可能無法歸納在上述類別中，例如染色體異常、先天性畸形等。

治療不育有何方法？

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1. 調整生活方式



改善生活習慣對改善不育可能有幫助，例如戒菸、限制飲酒、適量運動、減少壓力等。

2. 改變飲食習慣



飲食習慣對不育也有影響，例如增加攝取維生素和礦物質、避免過度攝取糖分、限制咖啡因攝入量等。

3. 醫療治療



如果不育是由疾病或身體上的問題引起的，可以考慮接受醫療治療，例如卵巢刺激治療、輔助生育技術、手術等。

4. 藥物治療



某些藥物可以幫助改善不育，例如促排卵藥、睪酮治療、抗生素等。

5. 心理治療



不育可能對夫妻關係和心理產生影響，因此夫妻可以考慮接受心理治療，例如心理諮詢、認知行為治療等。

改善不育需要針對具體的成因進行對應的處理，需要根據個人情況制定治療計劃，若真的發生了不育的情況，建議患者盡早尋求專業醫療機構的幫助，以確定不育成因及治療方案。