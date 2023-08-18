男性不孕｜ 無精症患者仍可生育？ 一文了解無精成因、解決方法

香港人普遍遲婚，據統計，本港每 6 對夫婦，便有 1 對出現不育的情況。很多人都認為不育問題來自女方，然而其實無論男女都有可能成為不育的源頭。台灣就有一名男子因不孕症「精蟲數都是零」被轉至泌尿科就診，醫生按標準流程為男子檢查睪丸，觸診後竟發現是罕見的「先天無輸精管」患者，醫生當場將診斷結果告訴男子，但陪伴丈夫就診的妻子在聽到後臉色馬上變黑。



（圖片來源：節目醫師好辣截圖）

台灣泌尿科醫生顧芳瑜日前在當地健康節目「醫師好辣」分享案例指，該名男子年約40歲，正從事創科產業，早前因檢查發現自身精蟲值為零，因而被轉介至泌尿科。顧芳瑜按標準流程為男子檢查睪丸，結果一摸之下，竟發現男子是罕見的「先天無輸精管」患者。

（圖片來源：節目醫師好辣截圖）

據統計，無精患者只佔全球男性的百分之一，而在其中「先天無輸精管」的佔比就更少。顧芳瑜表示，他因遇到本以為只能在教科書上見到的病症感到十分驚喜。當下就將診斷結果告訴男子，由於先天沒有輸精管，產生的精液無法輸送出來，因此無法通過性行為來受孕，建議嘗試進行試管嬰兒。

（圖片來源：節目醫師好辣截圖）

不料，男子卻表示自己已育有一子，只因為努力多年亦未能產出第二胎，這才會尋求醫生協助。診療室的氣氛頓時變得尷尬起來，陪伴丈夫就診的妻子臉色亦變得超級難看。為了化解僵局，顧芳瑜馬上解釋，表示輸精管可能因為隨著年齡增長消失，因為目前醫學上尚未有定論，先不管原因是什麼，只要靠取精進行人工生殖就能順利懷孕。

顧芳瑜坦言，幸好後來夫妻倆進行試管嬰兒成功懷孕，自此就再也沒有出現在診所，至於後來有沒有鬧出家庭糾紛就不得而知。他亦因為這個個案學懂了「原來說話是要有技巧的」。

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什麼是無精症？

無精症是指在精液中找不到精子的狀態。它是一種男性不育症的形式，意味著男性無法在精液中檢測到任何精子，當精蟲的製造及輸送過程出現異常時，男性就有機會患上無精症。無精症可以分為兩種主要類型：

1. 阻塞性無精症



這種情況下，精子的正常產生和釋放是存在的，但精子在精道中的流通受到阻礙，從而無法在精液中被檢測到。阻礙可能是由先天性缺陷、感染、創傷或先前的手術引起的。在這種情況下，可以考慮以手術重建精道，或考慮進行試管嬰兒，若本身的精子質量沒有問題，通常都可以成功受孕。

2. 非阻塞性無精症：



而非阻塞性無精症指精道系統沒有阻塞，但睪丸因種種原因而沒法製造精子。相較於阻塞性無精症，這種情況的診斷及治療都會比較困難。因為睾丸無法正常生產精子可能涉及多種原因，包括：遺傳疾病、染色體異常、睾丸受損、慢性感染、過度使用藥物等。由於缺乏精子，因此若不找出問題加以根治，亦無法進行人工受孕。

要治療非阻塞性無精症，醫生要先找出病因。若是因為先天或後天缺乏荷爾蒙，可服用排卵藥或施打排卵針。若是腦部腫瘤導致荷爾蒙失調，則可服藥或接受手術治療。

無精症並不意味著無法擁有孩子，隨著醫學發展，不少的不育問題都可以通過手術或藥物治療來解決。如果有無精症關於的疑慮，建議諮詢專業的生殖醫學專家或泌尿科醫生，以進行進一步的評估和診斷。

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