大便｜酸臭與惡臭成因不同！遇上水便、灰白色10大特徵要留意健康
撰文：康健雜誌
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大便的顏色、形狀都能反映我們身體的狀況，不但和吃進肚子裏的食物有關，更和健康密不可分。當便便偏黑、偏紅，可能是內出血的警訊，沖水前，記得觀察一下今天便便的狀態！
健康的大便長怎樣？金黃色、帶裂紋的條狀
1. 長相
帶有大腸裂紋的條狀，落水後微微漂浮，表示水量足夠，如果纖維質吃得足夠，還會帶有些許氣孔
2. 重量
約200～300克，可以分成2～3條，每條2～3厘粗
3. 顏色
黃褐色或金黃色
4. 味道
氣味不重
5. 特色
不需要太多衛生紙，就能擦拭乾淨
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便便10大特徵，可能是身體出狀況
1.太細：腸道收縮能力不佳
2.散狀：可能是體內壞菌增多
3.顆粒狀：水分、纖維攝取不足
4.水便：可能是細菌或病毒感染
5.灰白色：代表膽汁阻塞，需檢查肝膽胰功能
6.解黑便：可能是胃或十二指腸出血
7.鮮紅色：下端小腸或大腸出血
8.墨綠色：可能有細菌感染
9.惡臭：可能是蛋白質、脂質攝取太多
10.臭酸味：可能是碳水化合物吃太多
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