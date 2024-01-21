大便｜酸臭與惡臭成因不同！遇上水便、灰白色10大特徵要留意健康

大便的顏色、形狀都能反映我們身體的狀況，不但和吃進肚子裏的食物有關，更和健康密不可分。當便便偏黑、偏紅，可能是內出血的警訊，沖水前，記得觀察一下今天便便的狀態！



健康的大便長怎樣？金黃色、帶裂紋的條狀

1. 長相

帶有大腸裂紋的條狀，落水後微微漂浮，表示水量足夠，如果纖維質吃得足夠，還會帶有些許氣孔

2. 重量

約200～300克，可以分成2～3條，每條2～3厘粗

3. 顏色

黃褐色或金黃色

4. 味道

氣味不重

5. 特色

不需要太多衛生紙，就能擦拭乾淨

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便便10大特徵，可能是身體出狀況

1.太細：腸道收縮能力不佳

2.散狀：可能是體內壞菌增多

3.顆粒狀：水分、纖維攝取不足

4.水便：可能是細菌或病毒感染

5.灰白色：代表膽汁阻塞，需檢查肝膽胰功能

6.解黑便：可能是胃或十二指腸出血

7.鮮紅色：下端小腸或大腸出血

8.墨綠色：可能有細菌感染

9.惡臭：可能是蛋白質、脂質攝取太多

10.臭酸味：可能是碳水化合物吃太多



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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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