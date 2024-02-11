農曆新年｜提防暴食便秘6大長假症候群　按壓肚子「這穴」助消化

年前勞動未舒緩，年假久坐不循環，有些人更是趁着放長假瘋狂追劇、打牌，反而容易出現肩頸硬扣扣、脹氣便秘、失眠變胖，甚至血糖失控的毛病。來自台灣的營養師高敏敏針對過年常見的休假症候群提出解方，提醒大家遠離病痛。



1. 肥胖

據台灣國民健康署統計，過年期間大魚大肉、零食飲料不間斷，有4成台灣人過完年平均胖1.7公斤！高敏敏建議，大餐當前，切勿暴飲暴食，吃到7～8分飽就好，也要多吃蔬果，並控制零食攝取量，以免正餐少吃，卻誤踩零食地雷。

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2. 脹氣

過年期間吃太快、吃太飽，都容易導致消化不良。吃飯時最好能放慢速度、少說話並至少吃滿20分鐘以上，因為狼吞虎嚥或吃飯說話，都容易吃進更多空氣，也可以少吃易產生氣體的食物，吃飽後外出走走、運動，幫助改善脹氣。

而臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科醫生徐敬閔則建議，可以按壓內關、中脘、足三里、陷谷等4個穴位來舒緩，也可以取陳皮（理氣健脾燥濕）、山楂與烏梅（消食化積，助肉類消化）、麥芽（助澱粉消化）、決明子（助潤腸通便）、茯苓（利水消腫健脾）等中藥茶飲來緩解不適。

●內關：位於手掌側，手腕橫紋中點往上約3橫指距離處，適用胃脹氣、胃痛、噁心等。

●中脘：位於肚臍正上方，約1個手掌的距離處，吃太多導致的腹脹、胃痛等可按摩此處。

●足三里：位於腿前側，外膝眼下約4橫指距離處，可改善腸胃問題、幫助消化。

●陷谷：位於足背第二趾和第三趾骨頭交接之凹陷處，可舒緩腹痛脹滿、腸鳴泄瀉的不適。



3. 便秘

年菜多半大魚大肉，加上吃多零食，沒補充蔬菜、水果，導致膳食纖維及水份不足，當然會讓肚裏便便無法被推出。高敏敏建議，每天吃足1.5拳頭的蔬菜，2拳頭大的水果，也可以攝取好油、好菌、多喝水幫助排便。

4. 失眠

許多人在過年期間放飛自我，晚睡晚起，影響睡眠品質，等到假期結束就更難收心。高敏敏建議假期結束前3天，每天提早20分鐘睡覺，慢慢調整回原本作息。

5. 肩頸僵硬

整天當顆梳化薯仔，追劇、滑手機…導致全身痠痛無力。徐敬閔建議，坐姿要端正，頸部直立不聳肩，腰桿挺直不駝背，膝蓋朝前不內縮及不外擴，「腳踏實地」好好坐，過年長假才能好好過。

而椅子選擇也很重要，最好選擇有椅背，適當高度及軟硬度的椅子，若發現椅腳太高時，也可將小板凳墊於雙腳之下，以解決雙腳騰空受力不均問題。而且每30分鐘起來動一動，休息走動搭配伸展肌肉，眺望遠方配合眼周按摩，可達到同步放鬆身體肌肉與舒緩眼睛疲勞的效果。

6. 慢性病控制不良

過年期間作息不正常，常常未按時吃藥或暴飲暴食，高敏敏說，慢性病患一定要記住「三低一高」口訣：「低油、低糖、低鹽、高纖」，也要記得服藥時間。

徐敬閔中醫生則加碼有助視力保健的穴位按壓法。他說，年假期間長時間使用電腦和手機追劇、打電玩或是久坐玩牌、打麻雀，不論是眼睛保健或是長期維持一個不動的姿勢，也都是大家必須小心注意的。

徐敬閔說，眼睛保健方法不外乎用眼環境光線充足，眼睛與物體距離的適當，養成每用眼30分鐘，應休息10分鐘的習慣等，而在中醫保健方面，可以對以下幾個穴位進行按摩，但在進行按摩前，一定要注意指甲剪短、雙手洗淨，以指腹輕緩按摩，力道適度不需要過大，有感到微微痠脹即可，記住千萬不可以直接按壓眼球，避免造成傷害。

①攢竹：位於眉頭前凹陷處。

②絲竹空：位於眉尾後凹陷處。

③睛明：位於內眼角凹陷處。

④瞳子髎：位於外眼角凹陷處。

⑤承泣：瞳孔直下，與下眼眶的交點處。

⑥四白：承泣直下，眶下孔的凹陷處。



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