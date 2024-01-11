燙傷｜皮膚長時間接觸熱源會出疹？使用加熱器應保持30厘米以上

冬季氣溫溫差大，不少人都有熱敷習慣，或是當身體肌肉痠痛也想靠熱敷緩解，但要留意熱敷並不能時間持續太久，皮膚科醫師表示：「長時間反覆接觸會發出遠紅外線的熱源，像是熱水袋、電熱毯、電暖器，甚至連筆記型電腦也可能是元兇，若長期忽視，可能導致皮膚反覆發炎。」



低溫也可能讓皮膚燙傷！

別以為只有接觸高溫才會燙傷，若讓皮膚長時間反覆接觸熱源，也會讓皮膚淺層血管擴張，接觸熱源的位置開始出現紅色、深色的紅疹，這樣的狀況在冬季特別常見。

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台灣萬芳醫院皮膚科暨雷射美中心專任主治醫師沈孟暵分享，近期在台灣收治到的一名個案，有一名男性患者因為接受膝蓋手術，骨科醫師建議進行熱敷治療，患者非常認真地按照建議，每天都進行熱敷，每次都持續30分鐘以上，但最近幾天術部位附近，卻突然出現了無法消退的「網狀紅疹」。

燙傷／燒傷時有六大不能做的事（按圖了解👇👇👇）

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筆記型電腦過也會造成低溫燙傷！釀皮膚反覆發炎

主要因為血管擴張後，紅血球滲漏到真皮層，血紅素進一步沈積在皮膚裡，氧化的話就會變成暗紅色，形成網狀的紅疹，正是所謂的「火逼性紅斑」。另外常聽到為熱水袋紅疹、電熱毯皮膚炎、筆記型電腦紅疹也都是類似狀況。

常見典型就是皮膚上會出現暫時性紅色的網狀紅斑，輕者並不會有痛、癢，若較為嚴重時，可能會有輕微癢感和灼熱感，沈孟暵表示：「火逼性紅斑在冬天比較容易出現，這是因為長時間反覆接觸會發出遠紅外線的熱源，像是熱水袋、電熱毯、電暖器，甚至連筆記型電腦也可能是元兇，若長期忽視，可能導致皮膚反覆發炎，輕則造成皮膚萎縮，嚴重者甚至可能引發皮膚癌，因此千萬不可以掉以輕心。」

避免近距離接觸加熱源！

特別是反覆使用電暖器、電暖爐、電熱毯、暖暖包時，一定要保持安全距離，像是使用電暖器、電暖爐時，需要保持30公分以上，而且連續使用不要超過30分鐘 ; 若是直接使用電熱毯、暖暖包時不要直接接觸皮膚或是重覆熱敷，使用時一定要加鋪床單、薄毯再使用或是暖暖包要隔著衣服來使用，若要直接貼皮膚請不要超過10分鐘。

能發熱的熱敷墊、電熱毯，都能拿來熱敷嗎？（按圖）

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因此在治療上，沈孟暵說：「最重要的一定要停止接近『加熱源』，對於輕度症狀的患者，通常不需要任何藥物治療，紅斑經過一段時間會自行消退，而對於比較嚴重的病患，醫生可能會開立外用消炎藥膏來減輕症狀。」

在冬天進行熱敷雖然感到舒適，但也要注意時間，避免過長的熱敷時間對皮膚造成不良影響，尤其是那些皮膚感覺不良的老人、神經病變或糖尿病病患，更容易出現這樣的低溫燙傷，也建議民眾如果有慢性疼痛問題，也請諮詢專門處理疼痛問題的醫師。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」