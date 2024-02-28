睡眠窒息症｜不良飲食或影響睡眠？研究揭這類飲食習慣風險最高！

原來飲食習慣與睡眠問題亦息息相關？一項新的研究警告，根據你的飲食習慣，可能會增加患上睡眠窒息症的風險。



睡眠窒息症是一種呼吸障礙，當喉嚨後部的肌肉過度放鬆而無法正常呼吸時就會發生。研究顯示，全球有多達 10 億人患有睡眠窒息症，它影響大約五分之一的肥胖人士。睡眠窒息症通常伴隨著打鼾聲、不明原因的疲勞和情緒波動。曾有研究指出，從長遠來看，睡眠窒息症也與心臟病和糖尿病等代謝疾病有關。然而，考慮到肥胖與睡眠呼吸中止症之間的聯繫，大眾對睡睡眠窒息症與飲食習慣之間的關係卻知之甚少。

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早前，於國際醫學期刊《European Respiratory Journal》發表的一項研究中，南澳大利亞弗林德斯大學的研究人員分析了 14,210 人的數據，以確定飲食習慣是否對個人睡眠窒息症的可能性有影響。

研究人員按飲食習慣參加者分為3個類別：

1. 健康的植物性飲食，富含水果、蔬菜、全穀物和豆類；



2. 以動物為主的飲食，富含動物脂肪、乳製品、雞蛋、肉類和海鮮；



3. 不健康的植物性飲食，富含精製穀物、含糖飲料、糖果、甜點和鹹味食物。



結果發現，與飲食中含有很少植物性食物的人相比，吃健康的植物性飲食的人患阻塞性睡眠窒息症的可能性要低 19%。然而，那些採用不健康植物性飲食的人患這種疾病的風險比那些吃更健康植物性飲食的人高 22%，這表明僅避免肉類或乳製產品不足以顯著降低患這種疾病的風險。

弗林德斯大學高級研究員 Yohannes Melaku 表示，「這些結果突顯了飲食品質在控制阻塞性睡眠窒息症風險方面的重要性。」

由於這項研究純粹是觀察性的，它並沒有告訴我們飲食如何影響睡眠窒息症的風險。不過，研究的合著者、阿德萊德睡眠健康研究所教授兼主任 Danny Eckert認為，這些關聯可能歸因於健康的植物性飲食可以減少發炎和肥胖。

Eckert 表示，「富含抗炎成份和抗氧化劑且不良膳食元素含量較低的飲食會影響脂肪量、發炎，甚至肌肉張力，所有這些都與阻塞性睡眠窒息症風險相關。」

研究人員還觀察到男性和女性飲食與睡眠呼吸中止症之間的關係有顯著差異。Melaku 指，「注意到這些性別差異很重要，因為它們強調了對 OSA 患者進行個性化飲食幹預的必要性。」

研究團隊未來會繼續進行後續研究，探討富含超加工食品的飲食與睡眠窒息症風險之間的關係。

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理想的睡眠時間是多少？

理想的睡眠時間因個體而異，可以受到年齡、生理狀態、生活方式和個人需求的影響，以下是根據年齡層提供的建議：

新生兒（0-3個月）：每天需要睡眠約14-17小時，但也可以延長到19-20小時。



嬰兒（4-11個月）：每天需要睡眠約12-15小時。



幼兒（1-2歲）：每天需要睡眠約11-14小時。



學齡前兒童（3-5歲）：每天需要睡眠約10-13小時。



小學生（6-13歲）：每天需要睡眠約9-11小時。



青少年（14-17歲）：每天需要睡眠約8-10小時。



成年人（18-64歲）：每天需要睡眠約7-9小時。



老年人（65歲以上）：每天需要睡眠約7-8小時。



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睡前吃５類食品能改善睡眠質素！

良好的睡眠會有所幫助減少你的機會可信任來源預防某些慢性疾病、維持大腦健康並增強免疫系統。然而，據2020年中文大學的一項調查，發現每10名香港人，就有6.8個有失眠問題，想睡個好覺都不是一件容易的事。以下就有５類食品，在睡前進食就能改善睡眠質素：

1. 杏仁



杏仁是多種營養素的絕佳來源信源。常吃杏仁有助於降低罹患第 2 型糖尿病和心臟病等疾病的幾率。這要歸功於它們健康的單元不飽和脂肪、纖維和抗氧化劑。

杏仁還有助於提高睡眠品質。 因為它們含有維生素 B 和鎂，有助於改善睡眠。 尤其是攝取足量的鎂，可以幫助失眠患者提高睡眠品質。此外，杏仁也能提供褪黑素，褪黑素能調節體內時鐘，並向身體發出準備入睡的訊號。

2. 火雞肉



火雞肉質鮮美，營養豐富，蛋白質含量高，對維持肌肉強健和調節食慾非常重要。 它還含有核黃素、磷和硒等其他營養素。更重要的是火雞肉富含色氨酸，它可以促進腦內產生血清素，從而提高睡眠品質。

3. 洋甘菊茶



洋甘菊茶是一種深受大眾歡迎的草藥茶，對健康有多種益處。它因含有黃酮類化合物而聞名。 黃酮信源是一類抗氧化劑，能減少炎症，而發炎往往會導致癌症和心臟病等慢性疾病。

此外，洋甘菊茶還含有芹菜素，這種抗氧化劑能與大腦中的某些受體結合後，能促進睡眠，減少失眠。

4. 奇異果



奇異果還是睡前食用的最佳食物之一。 奇異果的促進睡眠作用歸因於其含有血清素。血清素是一種大腦化學物質，有助於調節睡眠週期。 在飲食中加入奇異果有助於促進睡眠。亦有人認為，奇異果中的抗發炎抗氧化劑（如維生素 C）會是其促進睡眠效果的部份原因。

5. 核桃



核桃是一種廣受歡迎的樹堅果，營養豐富，是健康脂肪（包括歐米茄-3 脂肪酸和亞麻油酸）的重要來源。

經研究，核桃可降低高膽固醇水平，而高膽固醇是心臟病的主要危險因子。此外，亦有研究指出，吃核桃能提高睡眠質量，因為核桃是褪黑激素的最佳食物來源之一。

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