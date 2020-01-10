【蘇萊曼尼之死】閉口不談反擊　特朗普關鍵一點失算

在西方，流傳着這樣一首民謠： 丟失一個釘子，壞了一隻蹄鐵； 壞了一隻蹄鐵，折了一匹戰馬； 折了一匹戰馬，傷了一位騎士； 傷了一位騎士，輸了一場戰鬥； 輸了一場戰鬥，亡了一個帝國。 美國總統特朗普對伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的刺殺，就好比那個引發一連串蝴蝶效應的「釘子」，接下來「壞鐵蹄」、「折戰馬」、「傷騎士」、「輸戰鬥」甚至是「亡帝國」似乎已在預料之中。至少目前來看，以蘇萊曼尼尼之死作為引線，整個中東乃至世界都成了火藥桶，第三次世界大戰的陰雲已開始密佈於各個角落。 中東會引爆第三次世界大戰嗎，蘇萊曼尼是誰，美軍為什麼要刺殺蘇萊曼尼，美國得到了什麼，伊朗會進行怎麼樣的報復，是誰在亂局中漁利，中國和俄羅斯打算如何做，中東局勢將往何處去，這些是各方普遍關心的話題。多維新聞將圍繞以上問題展開討論和闡述，請敬關注。

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遲到了20分鐘之後，特朗普（Donald Trump）出現在媒體的鏡頭前，他告訴全世界，伊朗對美軍伊拉克駐地的導彈襲擊沒有造成人員傷亡，美國擁有強大的軍事實力，但不願意使用，對伊朗接下來會採取新一輪經濟制裁。特朗普的發言僅持續十多分鐘，並沒有給媒體留下提問的時間，不過，在這一輪與伊朗的較量中，這次電視發言釋放的信息已經足夠讓外界得出結論：美國也不想升級事態。

美國哈佛大學費正清中國研究中心研究員陸伯彬（Robert Ross）在接受01採訪時表示，局勢是否會升級取決於美伊雙方的互動，現實情況是美國並不想同伊朗開戰，伊朗也是如此。中國人民大學重陽金融研究院研究員周戎對01表達了相似的觀點，他認為，伊朗的反擊很有節制，雖然攻擊了美軍基地，但至少避免直接攻擊美軍士兵住所，顯然也不願意觸動美國底線，打開戰爭開關。

周戎認為，無論以何種方式，伊朗高層必須對美國採取行動，以回應民眾的憤怒和愛國主義情緒，但這並不意味着伊朗做好了與美國開戰的準備，所以伊朗對美國的伊拉克軍事駐地打擊行動也是點到為止。事件發生之後，美國並沒有公布傷亡情況，但伊朗法爾斯新聞社卻引述伊朗伊斯蘭革命衛隊情報機構的一位知情人士表示至少80名美軍士兵死於伊朗的報復性導彈打擊。一旦死傷數據被證實，顯然就是美伊開戰的序章。不過，除此之外並沒有其他消息證實這一點。

過去不到一周時間，始於特朗普下令斬首伊朗少將、革命衛隊少將蘇萊曼尼，隨後美伊的一系列交鋒為全球貢獻了一出劍拔弩張的開年大戲。1月3日，伊朗人心目中戰功赫赫，美國高壓制裁下精神領袖般的人物蘇萊曼尼在伊拉克巴格達迪機場遭遇美軍火箭彈襲擊，當場殞命。如果說特朗普已經打開了潘多拉魔盒，那麼全世界更關注的是伊朗的悲憤是否會帶來戰爭。

「你此生見過這樣的人海嗎？」伊朗外交部長扎里夫（Javad Zarif）在推特上將特朗普圈出並這樣質問到，他曬出的照片裏，人海充滿伊朗的大街小巷，人們為蘇萊曼尼而來，然而禍不單行，由於人潮洶湧，蘇萊曼尼下葬當天，發生踩踏事故，56人喪生。伊朗的怒火似乎被徹底點燃，伊朗什葉派聖城庫姆的賈姆卡蘭清真寺穹頂上升起了一面象徵復仇的血紅色旗幟，在蘇萊曼尼葬禮上，伊朗最高領袖哈梅內伊則誓言報復美國。蘇萊曼尼之女澤納布（Zeinab Soleimani）曾對伊朗總統發問，「誰來報我父親的血仇？」伊朗總統魯哈尼說：「每個人」。

一時之間，「第三次世界大戰」 在社交媒體的熱度迅速攀升，伊朗民眾憤怒的同時，美國國務院發佈緊急安全提醒，建議美國公民立即撤離伊拉克。多家媒體放出消息稱，五角大樓決定向中東增兵3000。華盛頓、紐約等大城市也進入警戒狀態。特朗普更是強勢警告伊朗稱，如果伊朗打擊任何美國人或者美國資產，美軍將對已瞄準的52處伊朗重要地點展開打擊。對峙氛圍到了極點，局勢以小時為單位不斷升級。

隨後，伊朗宣布放棄鈾濃縮限制，「伊朗核協議」搖搖欲墜，再到後來伊朗議會將美軍和五角大樓列為恐怖組織，最終在當地時間1月8日，伊朗伊斯蘭革命衛隊向美軍的伊拉克阿薩德空軍基地投擲「數十枚導彈」，並表示此舉是對美國暗殺蘇萊曼尼的報復。不過，行動過後，伊朗外長扎里夫表態稱：「對美國的報復行動已經結束，伊朗不希望升級，也不尋求開戰。」正如有觀察人士認為的那樣「伊朗大悲大憤，卻無意魚死網破」。

前文提到特朗普的電視發言，便是發生在伊朗對美軍伊拉克駐地發動導彈襲擊之後。特朗普出現在媒體面前的第一句話便是，只要他還是美國總統，伊朗便不可能擁有核武器，隨後便確認，在伊朗導彈襲擊美軍的伊拉克駐地之後，美國士兵中並沒有傷亡。無論傳言如何，白宮確認沒有傷亡便直接意味着，美國的底線暫時無憂，戰爭或許不會到來。只要沒有傷亡，美國接下來對伊朗的報復也會有所節制。

在陸伯彬看來，特朗普認為美軍的信譽被伊朗的軍事行動挑釁，發起對蘇萊曼尼定點清除行動的目的之一便是為了重塑信譽，但是他高估了美國強迫其他國家的能力。從長遠來看，美國在中東的影響力正在下降。

除此之外，周戎認為特朗普斬首蘇萊曼尼開了一個先例，悲觀一點來看，其他國家甚至可以效法美國，以各種理由刺殺有政治利益衝突的別國領導人。對於國際法的蔑視，也將後患無窮。