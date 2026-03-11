第3屆深圳藝術周3.22舉行！逾220展覽活動前海展開　推動深港交流

深圳展覽｜深圳藝術周2026｜深圳藝術周將於3月22日至29日舉行，藝術周聯合各大藝術機構，在深圳舉辦多項藝術活動，包括展覽、藝術漫遊、工作室開放、浪潮之聲、海上劇場及藝術生活等。發布會於3月10日在M+舉行，集結兩地文化、藝術、旅遊業界代表，包括深圳市委宣傳部、前海管理局有關負責人，香港康樂及文化事務署、西九文化區管理局等單位，以及深港藝術家、文旅機構與企業代表等，逾100人參加。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

前海文化產業推介暨第三屆深圳藝術周發佈會於3月10日在香港M+舉辦。（官方圖片）

由深圳市文廣旅體局、深圳市前海管理局、深圳市文聯、招商局蛇口工業區控股股份有限公司聯合指導，深圳市南山區委宣傳部、深圳招商文化產業有限公司主辦的2026深圳藝術周將於3月22日至29日舉行。藝術周將聯合各個藝術機構、收藏家、藝術家、策展人及媒體等，呈現藝術品保稅展示、展覽、藝術漫遊、工作室開放、浪潮之聲、海上劇場及藝術生活等活動。

前海文化產業推介暨第三屆深圳藝術周發布會於昨天（3月10日）在香港M+舉辦。活動匯聚兩地文化、藝術、旅遊業界代表，包括：深圳市委宣傳部、前海管理局有關負責人，香港康樂及文化事務署、西九文化區管理局，以及深港藝術家、文旅機構與企業代表逾100人參加。知名藝術家劉香成分享了自己在海上世界文化藝術中心舉辦個展的經歷，並邀請大家積極參與深圳藝術周活動。

知名藝術家劉香成分享在海上世界文化藝術中心舉辦個展的經歷。（官方圖片）

深圳藝術周2026｜打造中外文化藝術交流中心

活動現場，深圳市委宣傳部、前海管理局有關負責人分別推介深圳市及前海文化產業扶持政策，重點介紹前海冰雪世界、灣區書城、濱海藝術中心、海上世界文化藝術中心等文旅項目，圍繞產業支持、空間載體、市場培育、跨境便利化等內容進行解讀，為兩地文旅機構和從業者提供清晰指引。

前海合作區黨工委副書記梁珂在致辭中表示，近年來，前海積極聯動香港，攜手打造中外文化藝術交流中心，在文化交流、產業協同、規則銜接等領域持續深化合作。下一步，將繼續發揮好前海優勢，加強深港文化交流合作，助力中外文化藝術交流中心建設。

深圳藝術周2026｜料100+參與機構 展覽活動逾220場

M+副總監崔德煒在致辭中表示，希望西九文化區和M+未來與前海和深圳藝術周探討更多合作專案，為兩地共融發展創造更多機會。

深圳藝術周自2024年發起以來，參與機構數量從首屆的49家增長至第二屆的69家，至2026年已擴大至100餘家，展覽及活動總量預計超過220場。通過前海啟動、全城聯動的方式，深圳藝術周正從一項專業領域的藝術事件，逐漸發展為具有廣泛公眾參與度的城市文化行動。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略