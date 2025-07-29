少林寺宣布有新方丈！原白馬寺方丈印樂法師接替落馬釋永信

少林寺方丈釋永信被帶走調查，震驚全國。少林寺29日（周二）公布，依據《漢傳佛教寺院住持任職辦法》，經少林寺兩序大眾民主評議贊成，並履行有關程序，禮請印樂法師任少林寺住持。



印樂法師。 (網絡圖片)

印樂法師（右）。 (網絡圖片)

印樂法師（右一）。 (網絡圖片)

根據資料，印樂法師出生於1966年7月，1990年畢業於中國佛學院，畢業後在河南省佛教協會工作，後任河南省佛教協會副秘書長、副會長。2003年10月，受河南省佛教協會委派，印樂法師到洛陽白馬寺主持工作，2005年11月任白馬寺方丈。印樂法師是十四屆全國人大代表。

少林寺原方丈釋永信。 (視覺中國)

少林寺原方丈釋永信。（猛獁視頻）

少林寺早前稱，釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵佔項目資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。目前正在接受多部門聯合調查。

在2015年，釋永信就曾經被爆料，被指與一名女子發生十多二十次關係，其中香港五星級的文華東方酒店曾是兩人偷歡的地方；該女子對釋永信的性器官的特徵一清二楚，而且還刻意保存釋永信的精液。

在2015年，一名自稱「代表所有對釋永信不滿者」的「釋正義」，多次在網絡爆料，舉報釋永信「有私生子、玩弄女人、侵佔少林財產」等問題。

「釋正義」當年向內地傳媒提供證據，聲稱是一批鄭州公安筆錄一名疑與釋永信發生性關係的女子劉立明的口供文件。

文件顯示，深圳女子劉立明向鄭州公安表示，兩人2000年中於鄭州一家酒店首次開房，「他（釋永信）說我長得漂亮，坐床上摸我的紅色綢子花睡衣，然後就把和尚服脫掉，爬到我身上」。

文件顯示，第二次開房是在香港文華東方酒店，劉立明指當晚他們發生了兩、三次關係。她還清楚描述釋永信的身體特徵，包括乳頭及生殖器有痣等，稱只要「驗明正身」就能揭開真相。

在「釋正義」向媒體提供有關釋永信通姦的8頁口供筆錄中，又披露劉立明和釋永信之間發生過約十多二十次性關係，劉女曾經流產。

口供顯示，2004年4月與釋永信發生關係之後，劉立明將帶有釋永信精液的安全套交予她在深圳一家醫院的朋友保存。她解釋這樣做的原因是想證明自己和釋永信之間有性關係，防止釋永信不認帳，不再幫忙她做生意。

對於這批口供紀錄，相關公安局一直未有證明其真偽，而釋永信當年被爆出多宗醜聞後，也未影響他在少林寺的地位。

少林寺原方丈釋永信。 （微博）

多人到北京實名公開舉報

據早前報道，在2015年8月，曾任少林寺武僧總教頭的釋延魯等多名曾在少林寺內生活或工作的人，也到北京實名公開舉報釋永信。

釋延魯等人舉報稱，他們曾目睹釋永信喝酒吃肉；釋延潔多次使用名為「韓明君」的身份證；僧人私下都叫釋延潔為「師娘」。

釋延魯又聲稱，多年來，釋永信從他身上敲詐近2000萬（人民幣，下同），有據可查的有700萬。

不過對於多項對釋永信的指控，其後官方調查結果陸續出爐，均聲稱證實有誤。

此前多次傳有「私生子、情人、海外資產」

釋永信多次傳出其出入乘坐豪車、袈裟佛珠價值不菲，且稱其有「私生子、情人、海外資產」等爭議消息，即使官方一再闢謠，但他「花和尚、大商人」的形象早已深入人心。

據介紹，舉辦「無遮大會」是少林原方丈釋永信多年以來的心願。 (視覺中國)

釋永信主導下的其中一個成功活動，就是少林武僧團。多年來武僧團巡遊各國，為少林寺贏得龐大名聲。

早在2013年內地媒體引述西班牙報紙報道，指他有北大女學生情人、德國私生子及3億美元海外帳戶。少林寺當時回應稱內容皆為謠言，方丈因上市及拆遷問題得罪權貴，被惡意抹黑。此類傳聞自2011年起屢次浮現，公安亦曾出面闢謠，惟風波不斷。

2007年8月9日，國際奧委會主席雅克·羅格在中國河南省鄭州市參觀少林寺。(圖片由視覺中國集團提供）