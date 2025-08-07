廣州白雲區山泥傾瀉至少1死 省長王偉中赴現場指揮救援
撰文：蕭通
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廣州市白雲區因連日大雨造成山泥傾瀉，大源街大源村黃莊片區有房屋受損，14人受困。截至周三（8月6日）晚上9時，有8人已被發現救出，當中1人死亡、7人受傷。廣東省省長王偉中已趕赴現場指揮搶險救援工作，強調要按照國務院副總理張國清和省委書記黃坤明批示要求，搶抓時間全力以赴搜救被困人員，集中力量加強傷員救治，嚴密防範次生災害發生，最大限度減少人員傷亡和損失。
據廣州市應急管理局此前發布的消息，周三上午接獲報案稱，大源街頤雅苑附近發生山泥傾瀉，黃莊片區有多楝房屋垮塌，多人被困。廣東省消防救援隊伍在接報後，已至少出動41輛消防車、176名消防救援人員，並攜帶搜救犬到場處置。
當局在上午9時許，先後救出4名被困群眾。於中午12時前，又救出3人。至下午5時45分左右，現場再救出一名被困人員。但據廣州市白雲區應急管理局消息，第8名獲救人員，經現場檢查已無生存跡象，經全力搶救無效死亡。
附近千名居民疏散 尚餘6人失蹤
廣州市已成立現場指揮部及搶險救援、醫療救治、善後處置等7個工作組，組織省、市、區三級應急、消防、衛健、自然資源、住建、公安等部門救援隊伍900多人、各類救援車輛130多輛，以及11名地質災害專家等參與搜救。
截至當晚9時，被困14人中已救出8人，附近全部居民1,047人安全撤離，餘下6名失蹤者的搜救工作仍在進行。
有獲疏散居民稱，「今天早上，突然接到房東通知需要緊急撤離。一開始還以為是地震，連身份證都沒帶就馬上跑了出來。我住的房子距離被因山泥傾瀉受損的房屋，只隔了4棟樓。」該住戶又稱，由於現場已經圍封，當晚只能到附近的酒店暫住。
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