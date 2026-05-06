深圳黃金私盤杰我睿案新進展　負責人遭刑事調查　港苦主：退錢！

今年1月，深圳黃金交易私盤線上平台「杰我睿」被爆資金鏈斷裂，用戶無法提現及提取自己在平台購買的金料，所涉金額高達133億人民幣（下同），受害用戶達15萬人亦有港人，他們在線上線下聚集抗議、報警，甚至在水貝爆發警民衝突。



事件發生後，雖深圳設立工作專班進行調查，惟受害者一度面臨立案難、索賠難的困局。截止今日（6日）下午，事件終於迎來最新進展，深圳警方對杰我睿負責人張志騰等人員因經濟犯罪採取刑事強制措施，並已全量調取涉案數據。對於事件最新進展，港人苦主陳女士在接受《香港01》採訪時表示，比起法律制裁，她更關心的是「能不能拿回自己的血汗錢」。



據此前報道，自今年1月杰我睿平台爆出資金鏈斷裂後，大量用戶無法提現及提取金料。在後續的維權過程中，平台方曾試圖通過「和解協議書暨刑事責任諒解書」與用戶達成和解，但許多受害者拒絕簽署。若用戶簽署，僅能獲得扣除利潤後相當於本金兩折的兌付款項。

當時，港人陳女士和來自鄭州的寶媽小迪都曾拒絕簽署。小迪曾表示，她此前在杰我睿平台投入超過100萬元，按照協議僅能拿回約20萬元。她在接受採訪時表示：「不認（協議）他一毛錢都不給，認了以後還要感恩戴德。」陳女士亦拒絕簽署，她曾表示「不相信他們了，都已經騙了一次了，再騙一次嗎？」

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港苦主被騙5萬拒簽2折協議：等的沒希望了

隨著今日深圳警方宣布對杰我睿負責人張志騰等人採取刑事強制措施，陳女士和小迪再次表示，相較於追究刑責，追回資金是更為迫切的訴求。

水貝黃金私盤爆煲|50歲港媽購金蝕5萬 瞞女兒北上維權：驚被鬧死

陳女士在杰我睿平台陸續購買了20克黃金及800克白銀，總投入約5萬元人民幣。她向記者透露，「在通報之前，今天（6日）下午小紅書已經有人提到立案，但是很多人在下面都說是造謠，所以我們也沒有當真。」在此之前，陳女士曾於2月4日向深圳警方報警，但其後2個月的時間內都未收到任何回覆，4月9日雖接獲深圳警方確認收到資料的電話，卻也一直未得到明確的立案答覆。

今日，得知「張志騰被採取刑事強制措施」的新聞，陳女士的語氣中也並無太多狂喜，更多的是平靜後的疲憊。她坦言，維權群組裡大約100多個人，「有一部份人已經拿了兩折（協議），大家等的已經沒有希望了。」而她自己則拒絕2折協議，並認為「刑事」與否對受害者「沒有分別」，她強調：「我們的血汗錢都是本分半輩子攢下的，無論立案還是其他，至少要還回受害人的錢。」

鄭州寶媽小迪：現在窮得很 只求重判嚴查

與陳女士類似，小迪在接受採訪時亦明確表示，其首要期待是「退錢」，「期待退我錢，把錢退給我，太難了。」作為黃金回收從業者，小迪投入的149萬人民幣不僅是個人積蓄，更是支撐生意的全部身家。「原本幹這一行生意，現在直接把錢都搞沒了。」小迪告訴記者，爆煲事件後，她陷入了嚴重的財務危機，不僅身家歸零，還面臨貸款與信用卡的還款壓力，「真的是被他搞了一次，搞得窮得很。」

小迪也表示，希望政府能「重判他，嚴查他」，更重要的是追回贓款，「希望能多賠點是一點」。小迪透露，據她所知，張志騰家屬的店鋪目前仍在正常運營，她認為那是「拿著張志騰店裡的黃金在那賣」。

律師解讀：刑事立案有助於追贓具 體刑期仍待偵查

針對案件的法律走向及受害者關心的賠償問題，北京市中倫文德（深圳）律師事務所律師冷勇達在接受《香港01》採訪時給出解答。

杰我睿事件爆煲後，冷勇達曾分析，案件大概率會以「非法經營罪」兜底，因杰我睿涉及無資質從事金融交易的行為。對於最新的刑事強制措施，他表示從目前警方通報中尚無法確定具體罪名，因此結論與此前一致：「非法經營罪兜底，再看是否有相關的非法集資或者集資詐騙的行為。」

針對受害者普遍擔憂「刑事立案後可能拿不到賠償」的問題，冷勇達明確回應稱：「能立案總是一件好事，畢竟意味著會去給受害者追償。」他解釋，若由受害者自行通過民事訴訟逐一維權，難度更大。相比之下，政府會通過各種手段追回贓款，再根據一定比例分配給已在警方登記的受害者。對於案件的預期刑期，冷勇達表示目前暫時無法預計，因需掌握具體刑事案卷。