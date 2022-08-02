美國眾議長佩洛西可能即將訪台，廈門航空今早（2日）突發布「關於2022年8月2日受福建地區流量控制影響的航班調整通知」，要求旅客上網了解今天航班出行情況。網友稱，福建空域將讓出航道給軍機。



官方媒體《環球網》報道，廈航今早發布航班調整通知，稱是「受福建地區流量控制影響，廈航對8月2日部分航班進行調整」。有網友稱，「解放軍軍機將大舉出動，民航讓道！」、「見證歷史時刻到了！」。

中國海事局昨晚（1日）發布航行警告，表示將在8月2日0時至8月6日24時於南海部分海域進行軍事訓練，禁止船隻駛入。海事局昨日還指出，自8月1日14時至8月4日24時，渤海北部將在部分海域進行實彈射擊。禁止船隻駛入。

佩洛西訪台造成中美緊張局勢升溫，大陸外交部、國防部已多次重申解放軍絕不會坐視不管。外交部發言人趙立堅昨日更稱，大家拭目以待。目前解放軍在南海、渤海等多個海域軍演，東部戰區昨天還發布空軍夜間演習影片。

解放軍東部戰區昨晚在微博以「重磅發布：嚴陣以待聽令而戰」為題，發布兩段軍演影片，並強調「埋葬一切來犯之敵 ，向著聯戰勝戰前進！」福建省軍區政治工作局官方微博2日一早也發文稱，「近日，福建省軍區在閩南某海域組織民兵防空分隊實彈射擊，全面檢驗複雜條件下整體作戰能力。我們嚴陣以待，聽令而戰！」

（香港01製圖）

此前，7月29日到30日，南海相關區域內進行軍事訓練，禁止船舶進入。7月30日8時至晚上9時，福建平潭一岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練任務，禁止一切船舶進入。

此外，大陸新列編的臺灣海峽首艘大型巡航救助船「海巡06」7月31日首次出海展開公務執法活動。在為期7天的巡航執法活動中，「海巡06」輪將對福建沿海區域進行南北「巡迴式」巡航。

網民說：