韓江獲諾貝爾文學獎引文化熱潮　作品銷量增千倍曾聽舊歌上榜

韓國女作家韓江(한강,Han Kang)獲頒2024年度諾貝爾文學獎後,「諾獎效應」引起的文化熱潮不斷,旗下作品成為書店「爆款」,銷量暴增上千倍,就連她寫出名作後聽過的一首歌也開始刷新音樂排行榜。



韓江獲頒2024年諾貝爾文學獎後,首爾10月10日有民眾到一間書店內擺設韓江作品的書架「打卡」慶祝。(Reuters)

韓聯社10月11日報道,就在韓江獲獎的翌日,她在韓國三大書店售賣的作品累計銷量達30.5萬本,其中一間書店Yes24表示,韓江名作《永不告別》銷量較前一日猛增7500倍。

韓江2023年11月憑《永不告別》獲得法國文學界獎項梅迪西斯獎的外國小說獎,是韓國作家史上首次獲此殊榮。

韓媒13日指,她2021年在YouTube一檔節目中憶述自己在完成此書初稿時,偶然聽見一首流行歌曲《How can I love the heartbreak, you're the one I love》,指自己「聽到最後一句歌詞時,突然感受到完全不同的意義」,隨後流下眼淚。

韓江2024年10月10日成為諾貝爾文學獎新得主後,韓國電視台廣泛報道(Getty)

這首在2019年發布的舊歌因此頗受歡迎,歌曲排名在韓江獲獎當日就上升5名,隨後在翌日再躍升7名,名列第27。