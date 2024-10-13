韓江獲諾貝爾文學獎引文化熱潮　作品銷量增千倍曾聽舊歌上榜

韓國女作家韓江（한강，Han Kang）獲頒2024年度諾貝爾文學獎後，「諾獎效應」引起的文化熱潮不斷，旗下作品成為書店「爆款」，銷量暴增上千倍，就連她寫出名作後聽過的一首歌也開始刷新音樂排行榜。



韓江獲頒2024年諾貝爾文學獎後，首爾10月10日有民眾到一間書店內擺設韓江作品的書架「打卡」慶祝。（Reuters）

韓聯社10月11日報道，就在韓江獲獎的翌日，她在韓國三大書店售賣的作品累計銷量達30.5萬本，其中一間書店Yes24表示，韓江名作《永不告別》銷量較前一日猛增7500倍。

韓江2023年11月憑《永不告別》獲得法國文學界獎項梅迪西斯獎的外國小說獎，是韓國作家史上首次獲此殊榮。

韓媒13日指，她2021年在YouTube一檔節目中憶述自己在完成此書初稿時，偶然聽見一首流行歌曲《How can I love the heartbreak, you're the one I love》，指自己「聽到最後一句歌詞時，突然感受到完全不同的意義」，隨後流下眼淚。

韓江2024年10月10日成為諾貝爾文學獎新得主後，韓國電視台廣泛報道（Getty）

這首在2019年發布的舊歌因此頗受歡迎，歌曲排名在韓江獲獎當日就上升5名，隨後在翌日再躍升7名，名列第27。