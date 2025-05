巴基斯坦軍方：向印度發起軍事行動　印媒：巴基斯坦關閉領空

印巴衝突持續升溫,路透社5月10日報道,巴基斯坦軍方稱已對印度發起軍事行動,擊中印度布拉莫斯(Brahmos)導彈發射地點;印度軍方消息指,目前正向巴基斯坦進行空中任務。另外印度傳媒指,巴基斯坦宣布關閉領空。



報道提到,巴基斯坦軍方表示,今次的軍事行動是回應印度方面持續不斷的挑釁行為。而軍事行動針對印度境內多個目標,打擊範圍覆蓋印度全國多個區域。

印巴衝突:圖為2025年5月9日,印控克什米爾巴拉穆拉有房屋遭炮火摧毀。Men are seen through windowpanes of a residential house damaged by a cross-border shelling in Gingal village near the Line of Control (LoC) between India and Pakistan, in Indian Kashmir's Baramulla district, May 9, 2025. (REUTERS)