巴基斯坦軍方：向印度發起軍事行動　印媒：巴基斯坦關閉領空

印巴衝突持續升溫，路透社5月10日報道，巴基斯坦軍方稱已對印度發起軍事行動，擊中印度布拉莫斯（Brahmos）導彈發射地點；印度軍方消息指，目前正向巴基斯坦進行空中任務。另外印度傳媒指，巴基斯坦宣布關閉領空。



報道提到，巴基斯坦軍方表示，今次的軍事行動是回應印度方面持續不斷的挑釁行為。而軍事行動針對印度境內多個目標，打擊範圍覆蓋印度全國多個區域。

印巴衝突：圖為2025年5月9日，印控克什米爾巴拉穆拉有房屋遭炮火摧毀。Men are seen through windowpanes of a residential house damaged by a cross-border shelling in Gingal village near the Line of Control (LoC) between India and Pakistan, in Indian Kashmir's Baramulla district, May 9, 2025. （REUTERS）

巴基斯坦軍方指，印度帕坦科特（Pathankot）空軍基地及烏達姆普爾（Udhampur）空軍站被擊中。

新華社同日報道，巴基斯坦當局證實，印度當天凌晨向巴基斯坦首都伊斯蘭堡附近城市拉瓦爾品第的努爾·汗（Noor Khan）空軍基地發動導彈襲擊，伊斯蘭堡及拉瓦爾品第都傳出巨大爆炸聲。巴基斯坦軍方強調，防空系統已攔截大部分印度導彈，並指部分印度導彈落入印度領土。

印巴衝突：2025年5月7日，一名女孩在印控克什米爾烏里地區跨境砲擊中受傷被送院治療。（Reuters）

印度新德里電視台（NDTV）指，巴基斯坦已關閉所有領空；新加坡《聯合早報》則引述巴基斯坦機場管理局稱，由當地時間10日凌晨3時15分至中午12時為止，所有類型的航班都禁止於巴基斯坦領空升降。

七國集團（G7）9日發表聲明，譴責4月22日在印屬克什米爾的襲擊遊客事件，同時敦促印巴雙方盡最大克制，並鼓勵雙方直接對話促成和平。