在家被寵物倉鼠咬傷　38歲婦人突於孩子面前昏倒身亡

西班牙傳出離奇命案，一名38歲女子遭家裏養的寵物倉鼠攻擊，在2名17歲與11歲孩子的陪伴下前往就醫，然而快抵達時突然在醫院外面暈倒，醫療人員立即上前急救，最後仍無法挽回她的性命。



一名38歲女子遭家裏養的寵物倉鼠攻擊，在2名17歲與11歲孩子的陪伴下前往就醫，然而快抵達時突然在醫院外面身亡。（Canva）

事件於10月4日晚間10時30分左右發生在華倫西亞市（Valencia）北部的比亞雷亞爾（Villarreal）當地一間醫院，這名來自哥倫比亞的女子遭倉鼠咬傷，正要前往醫院接受治療時，突然倒在醫院外面，距離前門只差幾米。

醫護人員發現事件後立即上前急救，然而仍無法挽救回她的性命，事件發生時死者的2名17歲與11歲孩子也在場，目睹了整個過程。

警方後來將現場封鎖，並將遺體帶去驗屍，目前仍不清楚女子死因，只知道她生前曾被倉鼠咬傷，案件仍待進一步調查中。

英國伍斯特郡雷迪奇市（Redditch）之前也曾傳出類似事件，一名男子被倉鼠咬傷後出現過敏性休克，送醫時雖然仍有呼吸但已失去知覺，性命垂危，罕見情況讓醫護人員表示，他們時常接到民眾因為被黃蜂、蜜蜂螫傷或藥物引發過敏的電話，也是第一次遇到因為倉鼠咬傷而引發的緊急狀況。

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