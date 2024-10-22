日本旅行要提防！大量500韓元「冒充日幣」流入　連當地人都中招

隨着國際觀光客的增加，日本再次面臨500韓元硬幣混入流通的老問題。由於500韓元與500日圓硬幣外型、重量、材質相似，令商家和消費者不勝其擾，旅客收到找零時，也需特別留意，避免收到韓元而非日圓。



根據《朝日新聞》報道，東京葛飾區經營60年的澡堂「喜久之湯」店主加島優作表示，最近結帳時發現零錢被混入韓元硬幣，他在清點硬幣時感覺異常，仔細查看後才發現竟是韓元，「上面寫着像是韓文的字樣，所以我很驚訝，想這可能是韓國的錢，結果發現這是一枚500韓元硬幣。」

仍在流通的舊版500元日幣（左）和500元韓幣（右）。（X）

現行匯率顯示，500韓元僅值54日圓（約2.8港元），大約是500日圓的十分之一。加島坦言，得知這個差距讓他既驚訝又失望，儘管不願相信這是有人故意混入的，仍感到憤怒與遺憾。

500韓元與「舊版500日圓」硬幣在直徑、重量及材質上極為相似，容易混淆。雖然日本在2021年推出了新版500日圓硬幣，但舊版仍廣泛流通，使得這種混淆情況未能完全避免。加島表示，「500日圓硬幣和500韓元真的非常類似．如果現在有客人拿這個（韓元）來付錢，我想我們也不會注意到。」

事實上，500韓元冒充500日圓是一個老問題，日本警方在1997年，就曾查獲1.4萬枚500韓元硬幣，甚至有些500韓元硬幣還被鑽了小洞減輕重量，以更順利騙過自動販賣機。

500元韓幣（左）和新版500元日幣（右）仍舊非常相似。（X）

除了東京的澡堂，九州的一家蔬果店也遇到類似問題。該店主在社交媒體上表示，繁忙時或面對年長顧客時，容易忽視硬幣的差異，進一步增加了被騙的風險，「以前也發生過幾次這種情況，我認為這可能是故意的，有點失望。」

店主指出，他也擔心很可能是前一名客人受騙，覺得不甘心才拿着韓元來消費，「如果我們沒有注意到，並不小心將韓元找給了顧客，那就太可怕了。」

律師井上裕貴提醒，故意使用500韓元硬幣在日本消費可構成詐欺罪，若用於自動販賣機則可能涉及竊盜罪。

重溫日本新發行新版紙鈔介紹：（按圖了解）

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