My Chemical Romance前鼓手家中離世　遺體嚴重腐爛　警排除謀殺

美國搖滾樂團My Chemical Romance前鼓手Bob Bryar在11月28日被發現於田納西州住所去世,終年44歲。警方證實他的屍體在被發現時已嚴重腐爛,並排除謀殺嫌疑,死因目前仍在調查中。



綜合外媒報道,Bob Bryar的財物包括音樂設備和槍支都未遺失,進而排除謀殺嫌疑。

《國際財經時報》(International Business Times)30日指,Bob Bryar最後現身於11月4日,5日曾在社交平台發帖,其中一條提到獲候任總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)提名為國家情報總監的加巴德(Tulsi Gabbard)。

Bob Bryar在2004年加入樂團,接替原鼓手Matt Pelissier,在此期間,他參與2006年《The Black Parade》、 2010 年的《Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys》等經典專輯的製作,在2010年離開樂隊。他自離開樂隊後患上精神疾病,曾稱多次產生自殺念頭。

2007年1月25日,澳洲悉尼,圖為正在進行演出的My Chemical Romance前鼓手Bob Bryar(X@JJFlores94)

My Chemical Romance在2025年計劃展開全球巡迴演出,但Bob Bryar不在出演人員名單中。