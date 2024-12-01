My Chemical Romance前鼓手家中離世　遺體嚴重腐爛　警排除謀殺

美國搖滾樂團My Chemical Romance前鼓手Bob Bryar在11月28日被發現於田納西州住所去世，終年44歲。警方證實他的屍體在被發現時已嚴重腐爛，並排除謀殺嫌疑，死因目前仍在調查中。



綜合外媒報道，Bob Bryar的財物包括音樂設備和槍支都未遺失，進而排除謀殺嫌疑。

《國際財經時報》（International Business Times）30日指，Bob Bryar最後現身於11月4日，5日曾在社交平台發帖，其中一條提到獲候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提名為國家情報總監的加巴德（Tulsi Gabbard）。

Bob Bryar在2004年加入樂團，接替原鼓手Matt Pelissier，在此期間，他參與2006年《The Black Parade》、 2010 年的《Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys》等經典專輯的製作，在2010年離開樂隊。他自離開樂隊後患上精神疾病，曾稱多次產生自殺念頭。

2007年1月25日，澳洲悉尼，圖為正在進行演出的My Chemical Romance前鼓手Bob Bryar（X@JJFlores94）

My Chemical Romance在2025年計劃展開全球巡迴演出，但Bob Bryar不在出演人員名單中。