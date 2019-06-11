【一分鐘看世界】逃犯條例成焦點、特朗普逼人會面、美墨協議啟示

早晨，今天是6月11日，星期二。
天雨路滑的早上，你需知道以下五宗國際新聞
續．全球關注逃犯條例
香港周日（9日）有大批民眾上街遊行，抗議港府修訂反逃犯條例。事件引起全球各國關注，更成為不同傳媒的頭版內容。當中美國有線新聞網絡更分析指行政長官林鄭月娥可能不獲北京續任。
姑且勿論這些分析是否成真，英、美多國亦已經就逃犯條例表態，而香港眾志常委周庭現身東京，呼籲繼續向港府施壓……（按此閱讀更多）
逃犯條例：美國洛杉磯有集會抗議《逃犯條例》，示威者高舉標語表示支持香港民主。（法新社）
特朗普：舉行「習特會」or調高關稅！
美中貿易戰的其中一個爭議是封殺華為，雖然有白宮高官呼籲暫緩禁華為，財長姆努欽亦指封殺行動是屬於國家安全，但有前財政部高官認為遏制中國的措施屬錯誤方法。不過總統特朗普就似乎不以為然，更揚言中國國家主席假如不出席G20峰會，就即時向中國貨品調高關稅……（按此閱讀更多）
分析認為貿易戰對美國經濟極其不利。（視覺中國）
英國保守黨的「音樂椅」
英國首相文翠珊辭任首相後，其繼任人選成為關注焦點。兩大熱門外相侯俊偉、前外相約翰遜就英國脫歐發表不同言論，前者指歐盟願意再次展開談判，後者則以減稅刺激經濟，以及拒向歐盟付「分手費」為賣點。而他們亦在這場「跑馬仔」成功入閘，與另外8人爭奪權力之巔……（按此閱讀更多）
美墨關稅啟示錄
美國和墨西哥之間的關稅戰打了9天就突然結束，兩國就非法移民問題達成協議。特朗普強調保留徵稅可能，但雙方忽然「鳴金收兵」就同樣惹來當地批評……（按此閱讀更多）
杜魯多「走塑」計劃
加拿大10月舉行大選，氣候變化及環保政策成為各黨派拉票重點，總理杜魯多亦為執政黨提出相關政策，指計劃在2021年全面禁用飲管及膠袋的用完即棄塑膠產品……（按此閱讀更多）
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