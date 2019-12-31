【2019回顧】這些國際或地區大事　影響勢延續到2020年

2019年快將過去，今年可算是多事之秋，世界各地出現反政府示威浪潮，從亞洲至歐洲、拉丁美洲、中東和非洲都有。除了這個，中美角力亦成今年焦點。雖然兩國將簽署首階段協議，但兩國之間博弈仍未終結，預料第二階段鬥爭更加激烈。常言道：「歷史是面鏡子。」世人鑒古知今，學史明智。香港01評選10年意義深長的新聞，部分的影響力更張延續至今年。

多國或地區爆發示威 訴求各有不同

今年全球多國及城市爆發政府示威，他們訴求各有不同，有的希望剷除腐敗政權；有的則希望改善生活水平；亦有的要求賦予更大自由或權利等，但他們目標都是一致，就是向當權者表達不滿。

其中玻利維亞、阿爾及利亞、黎巴嫩、伊拉克和蘇丹的領袖，因國內爆發示威而宣布下台；智利和厄瓜多爾等國的示威者則迫使政府讓步。

哥倫比亞、法國、西班牙、捷克、伊朗、印度、海地和香港的示威者因訴求仍未獲答允，故罷工及示威行動仍未有緩和跡象，預料2020年仍會有衝突發生。

中美博弈首戰結束 最快明年初簽協議

中美貿易戰拉鋸一年後，兩國終於在12月13日宣布，雙方就首階段協議達成共識，美方將減少對中國進口貨物徵收關稅；中方則取消原定於15日生效的懲罰性關稅。隨着中美料在1月首個星期簽署上述協議內容，中美貿易戰總算翻過一章節。不過，外界預期兩國之間的競爭不會就此結束，相信第二階段將是經濟之爭，有分預料其中一方將採取更強硬態度，除了徵收關稅，還會實行進出口管制，甚至限制投資和實施制裁。

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中美另闢戰線 科技領域角力

正當中美在貿易及經濟鬥得如火如荼之際，兩國在科技領域亦另開戰線。儘管中國過去多年一直研製自家電腦晶片，惟用於進口晶片的開支比起進口原油的還要多，令美國鷹派一直好奇中國已掌握的技術，亦擔心中國會藉以竊取他們的知識產權，當中美國矛頭直指是華為及其5G技術。

5月起，美國對包括華為在內的中企採取連串行動，如禁止美企使用威脅國家安全的公司所製造的電訊設備；Google在內等美企亦一度宣布中斷與華為合作；美國商務部更先後宣布，將華為及其68家附屬機構列入出口管制「實體清單」，甚至以中國迫害新疆維族人為由，將28間政府機構及企業列入貿易黑名單。除了華為，連中國企業字節跳動（ByteDance）的音樂短影片應用程式（app）「抖音」之海外版「TikTok」，近日亦成為美國國安機構的調查對象。

英保守黨勝出 可望終極脫歐

對英國而言，今年最大的喜訊莫過於保守黨於12月大選勝出，意味着英國公民最終選擇該黨黨魁、連任首相的約翰遜（Boris Johnson）帶領該國脫歐，以解決國內三年來的分歧。

英國下議院12月20日二讀通過的《脫歐協議法案》修正版中，約翰遜政府已加入相關條文，要求在法律上禁止延長脫歐過渡期，以此迫使英歐在年內達成貿易協議，希望英國於2020年底前完全脫歐。不過，若然到了2020年底，英歐還是無法達成貿易協議的話，恐怕英國將再陷入「無協議脫歐」危機。

特朗普被彈劾 美國史上第三人

美國明年舉行大選，總統特朗普已開展競選連任工作，惟他7月涉嫌向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）施壓，要求調查政治對手拜登（Joe Biden）而捲入彈劾調查風波。

由民主黨掌控的眾議院更以「濫權」及「妨礙國會」罪名通過彈劾特朗普，令他成為美國史上第三位被眾議院彈劾的總統。然而，特朗普會否被彈劾下台，還看由共和黨掌控的參議院決定，但相信或多或少會影響其選情。

眾議院仍未將議案提交至參議院，暫未知何時啟動彈劾審訊，但估計特朗普會下台的機會極微。

台灣同婚合法 成亞洲首地

5月17日適逢「國際不再恐同日」，在台灣，立法院於三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」，確定同性伴侶在24日之後，可向戶政機關辦理結婚登記，令台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的地區。

全球天災不斷 人類觸怒大自然？

今年南北美洲、非洲、大洋洲、甚至亞洲等地都發生大規模山火，當中包括正值炎夏的澳洲。自9月起，澳洲5個省發生山火，燒毀400萬公頃土地，1,000多間房屋被焚毀，造成至少9人死亡，其中新南威爾士省受災最嚴重。

澳洲向來以空氣清新見稱，惟受山火影響煙霧瀰漫，有市民因此提倡取消今年各省的煙火匯演，用作應對肆虐的山火，並促請政府加緊應對氣候暖化問題。

美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）早前發表年度北極報告，指格陵蘭冰蓋的消失速度較1990年代快7倍，到2100年海平面會上升67厘米，恐怕氣候變化擾亂生態系統，損害經濟。到底大自然是不是以它的「反撲」斷向人類發出警示，希望我們來年認真處理氣候暖化問題？

法日文化古蹟 多處被燒成灰燼

今年法國及日本各有古蹟失火，燃燒殆盡，教人唏噓。其中建於1163年的巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris），4月疑因電線短路發生大火，造成屋頂尖塔與主體木結構屋頂燒毀，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）已宣布啟動修復工程，多名法國富翁亦宣布捐款協助修復。事隔半年後，具500多年歷史的日本沖繩縣那霸市的首里城，亦發生嚴重火災，7棟建築物被大火吞噬，損毀情況嚴重。

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黑洞首照揭盅 揭開神秘面紗

約200名來自世界各地的科學家，過去兩年參與名為「事件視界望遠鏡」（Event Horizon Telescope，EHT）的計劃，把各地天文望遠鏡連接組合，以建造一個超巨型的望遠鏡虛擬網絡，並將收集的數據製作黑洞的相片。今年4月，團隊同時在6個城市公布成果，並首次公開黑洞相片。

陷百年管理危機 波音炒CEO保招牌

737 MAX原是波音產品中的暢銷機型，惟涉及印尼和埃塞俄比亞分別於2018年和2019年，發生兩宗合共造成346人死亡的空難後，全球禁飛，令波音陷入創立103年以來最大危機。

受事件影響，波音股價一度下跌，損失數以億元，影響8,000家公司的供應鏈，迫使波音暫時關閉737 MAX的工廠。為挽回聲譽，波音公司早前辭退行政總裁米倫伯格（Dennis A. Muilenburg），並任命主席卡爾霍恩（Dave Calhoun）接替其工作。