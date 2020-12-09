一分鐘看世界｜英國疫苗開打、脫歐談判危險戲碼、拜登顧問談香港

今天是12月9日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

脫歐談判過山車

英國與歐盟的貿易協議談判進入倒數階段，在6日恢復談判後，雙發曾一度僵持，惟8日在英國同意將《內部市場法案》中達反國際法的條款撤走，亦不會在《稅法草案》引進類似條文後，歐盟委員會副主席謝夫喬維奇稱希望這樣對最終達成協議有幫助。雙方在公平競爭的保障、執行機制，以及英國水域捕魚權三大議題僵持，分析認為有可能是做出來給人看，而目的其實是……（點擊了解更多）

圖為12月8日，90歲老婦基南（左）在英格蘭城市考文垂的地區醫院裏接受護士（右）為她注射輝瑞與BioNTech研製的新冠疫苗，成為全球首名接種的普通民眾。（AP）

接種輝瑞疫苗第1人

英國12月8日起為民眾大規模接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗， 優先接種對象是80歲以上長者、護老院舍員工和醫護人員。首位接種的國民是90歲婦人基南（Margaret Keenan），更形容造是最棒的生日禮物。不過並非人人像她這麼擁抱接種疫苗的主意，民調中有58%的受訪者，稱自己不太可能會去接種……（點擊了解更多）

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+ 2 + 2 + 2

準白宮國安顧問談香港

美國總統當選人拜登（Joe Biden）的國家安全顧問人選沙利文（Jake Sullivan）表示，他深切關注香港親民主派人士被捕與遭監禁的事件，他稱，美方會與夥伴站在一起對抗中國向香港自由的攻擊，並幫助受迫害者尋找避風港……（點擊了解更多）

圖為美國總統當選人拜登（Joe Biden）的國家安全顧問人選沙利文（Jake Sullivan）11月25日見記者（AP）

它是朝鮮「間諜天堂」？

有「音樂之都」美譽的奧地利首都維也納，似乎被朝鮮視作「間諜天堂」。彭博社12月5日報道，朝鮮利用維也納作為海外謀報的主要窗口和走私中心，據報朝鮮國家保衛省有近10人常駐當地。究竟他們如何在當地執行任務？維也納也因為一些原因，成為間諜停的「聚腳點」……（點擊了解更多）

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華府出招制裁中國

美國財政部網站12月7日公布，就香港4名泛民議員被取消資格，制裁14名全國人大代表，他們都是全國人大常委會副委員長。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同日發表聲明，批評北京努力不懈地攻擊香港的民主進程，讓立法會淪為無實質意義反對聲音的橡皮圖章。美國眾議院當日通過《香港人民自由和選擇法案》，法案稍後交由參議院審議，表決後呈交總統簽署生效……（點擊了解更多）

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美抗疫不力又一例

美國總統特朗普在行將卸任之際，在防疫事務上變得積極，包括有英媒指他曾說想直播自己接受疫苗接種，以及他會簽署行政命令，確保華府採購的疫苗會優先向美國民眾供應。不過美國媒體及藥廠似乎不太給他面子，包括美國美國報章引述消息人士稱，華府不聽輝瑞建議購買多1億劑疫苗，導致明年美國的供應或有缺口。此外白宮計劃舉行「疫苗峰會」，但輝瑞和莫德納已拒絕出席……（點擊了解更多）

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+ 5 + 5 + 5

拜登提名新防長

美國總統當選人拜登（Joe Biden）會提名退休的4星陸軍上將奧斯汀（Lloyd Austin）為國防部長，他或能成為國防部首位黑人領導人。美媒稱7日引述消息稱拜登選擇奧斯汀是因為對方能夠應付危機、獲軍方尊重、而且拜登信任他。另外，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）同日稱，總統特朗普（Donald Trump）沒有計劃在拜登就職前，對中國產品徵收新關稅……（點擊了解更多）

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+ 7 + 7 + 7

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