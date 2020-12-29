一分鐘看世界｜明年去旅行必備什麼？歐盟疫苗開始打、炸彈人之謎

今天是12月29日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

去旅行要有疫苗證書

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，各國收緊入境限制，很多人都無法外遊。新冠疫苗的面世帶來了曙光——屆時或許旅客要出示「健康碼的升級版」電子通行證。它就是已接種疫苗的針卡證明，配合健康碼技術，整合成可顯示自己未受感染的應用程序……（點擊了解更多）

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美國紓困方案

美國總統特朗普12月27日簽署總值9,000億美元的經濟紓困計劃法案。這已是美國史上規模第二大的紓困計劃，但依然顯得杯水車薪，在再次失控的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，中小企業難擺脱困境，失業情況難改善。特朗普22日一度以紓困方案中派錢數額不夠為由，拒絕簽署法案，他或旨在與共和黨議員攤牌……（點擊了解更多）

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「炸彈人」是誰？

美國聯邦官員12月27日表示，田納西州納什維爾（Nashville）聖誕節爆炸案疑犯是名為沃納（Anthony Warner）的63歲男子，他已在爆炸中死亡。他在引爆自己的露營車前一直播放警告錄音，稱車子會在15分鐘後爆炸。在給予最後3分鐘警告的同時，竟詭異地播出1964年英國女歌手Petula Clark演唱的歌曲《Downtown》。隨着一切在爆炸中粉碎，他這麼做的動機或會永遠成謎……（點擊了解更多）

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WATCH: Security camera footage of a condo at the Exchange Lofts on Church Street shows the moment of the explosion in downtown Nashville. Video courtesy of Kirt Webster. pic.twitter.com/jtQGoE5Urz — WSMV News4 Nashville (@WSMV) December 25, 2020

歐盟疫苗接種

德國巴伐利亞州（Bavaria）地方政府12月27日指，當地收到的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，在運輸期間的冷卻溫度可能不符規定，導致數個城市延遲接種疫苗，隨着歐盟所有成員國都已收到第一批疫苗，歐洲媒體報道，調查顯示，多個國家中有意接種疫苗的民眾人數不足一半……（點擊了解更多）

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日本封關

日本正防止新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）變種病毒株在國內擴散，政府12月28日正式暫停讓沒有居民身份的外籍人士入境，措施會維持至2021年1月底……（點擊了解更多）

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編輯精選

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中美危機之解除不取決於習近平或拜登

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