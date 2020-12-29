一分鐘看世界｜明年去旅行必備什麼？歐盟疫苗開始打、炸彈人之謎

即時國際
撰文：
最後更新日期：

今天是12月29日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

去旅行要有疫苗證書

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，各國收緊入境限制，很多人都無法外遊。新冠疫苗的面世帶來了曙光——屆時或許旅客要出示「健康碼的升級版」電子通行證。它就是已接種疫苗的針卡證明，配合健康碼技術，整合成可顯示自己未受感染的應用程序……（點擊了解更多

↓想知道疫情期間其他國家民眾或官員的生活，請點擊放大觀看：

美國紓困方案

美國總統特朗普12月27日簽署總值9,000億美元的經濟紓困計劃法案。這已是美國史上規模第二大的紓困計劃，但依然顯得杯水車薪，在再次失控的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，中小企業難擺脱困境，失業情況難改善。特朗普22日一度以紓困方案中派錢數額不夠為由，拒絕簽署法案，他或旨在與共和黨議員攤牌……（點擊了解更多

↓更多有關美國紓困方案的照片，請點擊放大觀看：

「炸彈人」是誰？

美國聯邦官員12月27日表示，田納西州納什維爾（Nashville）聖誕節爆炸案疑犯是名為沃納（Anthony Warner）的63歲男子，他已在爆炸中死亡。他在引爆自己的露營車前一直播放警告錄音，稱車子會在15分鐘後爆炸。在給予最後3分鐘警告的同時，竟詭異地播出1964年英國女歌手Petula Clark演唱的歌曲《Downtown》。隨着一切在爆炸中粉碎，他這麼做的動機或會永遠成謎……（點擊了解更多

↓附近住宅受爆炸影響時的閉路電視片段：

歐盟疫苗接種

德國巴伐利亞州（Bavaria）地方政府12月27日指，當地收到的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，在運輸期間的冷卻溫度可能不符規定，導致數個城市延遲接種疫苗隨着歐盟所有成員國都已收到第一批疫苗，歐洲媒體報道，調查顯示，多個國家中有意接種疫苗的民眾人數不足一半……（點擊了解更多

↓想知道疫情期間德國民眾或官員的生活，請點擊放大觀看：

+2
+2
+2

日本封關

日本正防止新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）變種病毒株在國內擴散，政府12月28日正式暫停讓沒有居民身份的外籍人士入境，措施會維持至2021年1月底……（點擊了解更多

↓想看看日本人在疫情持續期間的日常生活，請點擊放大觀看：

+14
+14
+14

編輯精選

疫苗大規模接種難以拯救美國經濟的新問題

中美危機之解除不取決於習近平或拜登

以法案為武器　特朗普向共和黨高層攤牌

必看話題文章

Marvel電影宇宙2021大變革　女性與非白人大幅取代白人男英雄？

新冠肺炎｜約2百多名英國客疑避檢疫　從瑞士滑雪場「偷偷逃走」

印度「無臉男」曾被士兵誤以為是野獸開槍　與妻育有兩健康女兒

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。