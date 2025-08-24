英22歲女子喉嚨痛就醫　短短5天惡化突變「膿腫阻塞呼吸道」病逝

英國北愛爾蘭一位剛從大學畢業的22歲年輕女子佛賽斯（Amy Forsythe），去年11月因喉嚨痛就醫，不料小小的喉嚨痛，竟在短短五天內就演變成奪走她性命的重病。



小小喉嚨痛變膿腫阻塞呼吸道 搶救無效離世

據《每日郵報》報導，佛賽斯去年11月因喉嚨不適而就醫，不料病情迅速惡化，演變成膿腫，導致她呼吸道受阻塞。

英國北愛爾蘭22歲年輕女子Amy Forsythe，去年11月因喉嚨痛就醫，不料在短短五天內就病逝（Facebook@Amy Forsythe）

儘管緊急送到當地醫院的加護病房搶救，還是在入院不到一週內不幸離世，讓親友們悲痛萬分。佛賽斯的母親妮可拉（Nicola）回憶當時佛賽斯病倒的情況表示，

「我們不得不叫了救護車，將她送往醫院，她在那裡的加護病房度過了5天」



接著於2024年11月16日離世。

然而，家屬並未揭露佛賽斯在喉嚨痛之前有出現什麼異狀，也沒說明可能的病因，妮可拉僅指出，女兒是家中的大女兒，也是個充滿活力、熱愛生活的人。她從利物浦約翰摩爾大學新聞學系畢業後，原本計畫成為一名教師。

事後，她家人透過募款，捐贈了超過15,000英鎊（折合約159萬港元），希望讓加護病房的環境更加舒適，幫助其他家庭度過艱難時刻。

