萬聖節｜東京澀谷嚴陣以待　忠犬八公像「閉關三天」防人流

東京澀谷區為防止萬聖節期間人潮聚集引發事故，於10月30日上午封鎖了當地地標「忠犬八公像」，用圍欄和帆布將雕像完全遮蔽，預計封鎖至11月1日清晨，並同時要求店家自主停售酒類，以多國語言向外國遊客宣導禁止路上飲酒等行為。



據日媒日本放送協會（NHK）報道，JR澀谷站前的忠犬八公像於30日上午6時左右開始進行封鎖作業。受澀谷區委託的業者先在雕像周圍架設圍欄，約2小時後用帆布完全覆蓋，讓這座知名地標暫時從民眾視線中消失。澀谷區企劃管理課課長野田有一表示，此舉是為了防止人群滯留並保護八公像。

東京澀谷區為防止萬聖節期間發生人踩人事故，於10月30日上午封鎖了當地地標「忠犬八公像」。（YouTube@ANNnewsCH）

點圖放大看看「忠犬八公」雕像封鎖現場：

+ 1

忠犬八公像萬聖節後才會解封

澀谷區當局擔憂大批年輕人和外國遊客聚集可能引發雜踏事故，或因「迷惑行為」產生糾紛。去年當局就曾呼籲，要求民眾不要為了萬聖節活動前往澀谷。

今年雖未再次發出相同呼籲，但仍以「禁止迷惑萬聖節」為主題，除了封鎖八公像周邊，也持續要求店家自主停止販售酒類。

澀谷區特別針對外國觀光客加強宣導，以英語、中文和韓語等多國語言，呼籲遊客避免在路上飲酒、吸煙和亂丟垃圾等行為。忠犬八公像封鎖措施，預計將持續到萬聖節結束後的11月1日早上才會解除。

【延伸閱讀】萬聖節｜隧道驚見「長髮女鬼」 司機事後出車禍 監視器畫面曝光（點擊放大瀏覽）

+ 13

延伸閱讀：

萬聖節變裝小心！「7類人」易卡到陰 恐爆嚴重災禍

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】