橫濱景點海面驚現半身無頭女屍　法醫：下身疑遭人為切除

日本橫濱港知名景點山下公園日前發現一具「僅剩上半身」的無頭女屍，警方依遺體腐敗程度研判死者已死亡數月。



法醫解剖後發現頭部、下身疑似遭到人為切除，目前神奈川縣警方成立40人專案小組，朝向他殺棄屍方向偵辦。

日本橫濱知名景點山下公園（Google Maps）

知名景點驚見殘屍 路過民眾全嚇壞

日媒富士新聞網（FNN）報道，山下公園以能夠一覽橫濱港海上風光的景色而聞名，沒想到有民眾本月1日上午10時左右，在海面上發現一具僅剩上半身的屍體，不少人嚇壞趕緊報警。

神奈川縣警方2日公布的調查結果，這具遺體呈現仰面漂浮狀態，僅有上半身且頭部缺失，身上沒有穿着任何衣物。刑事警察大隊搜查一課表示，遺體腐敗程度顯示死者已經離世數個月，目前尚未發現明顯外傷痕跡。

頭部下半身疑遭人為切斷

根據詳細的法醫解剖與遺體狀況，警方研判遺體被船隻螺旋槳捲入的可能性極低，因此頭部與下半身極可能是遭人為切斷。神奈川縣警方成立40人專案小組，朝向他殺棄屍方向偵辦，目前正積極進行DNA鑑定，希望儘快確認死者身分。

