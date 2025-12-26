澤連斯基將晤特朗普　俄方審視美烏和平草案要求「重大修改」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）12月25日表示，聖誕節當天他與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的特使進行了近一小時的電話會談，討論和平談判的實質細節。他期望聖誕節期間達成的協議想法能發揮作用，並透露部份文件已準備或接近完成，僅餘敏感問題需進一步討論。



據《基輔獨立報》報道，澤連斯基於12月23日公布修訂後的20點和平計劃草案，並與美國及歐洲制定三方與雙邊安全保障草案。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）證實已收到修訂計劃，總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）將進行分析。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）12月25日稱，和平談判正取得「緩慢但穩定的進展」，同時譴責部份西歐國家試圖破壞外交努力。

2025年12月25日，圖為澤連斯基在社交平台發文配圖，稱自己與美國團隊通話討論推動俄烏和平。（X@ZelenskyyUa）

克宮：美烏和平計劃僅屬談判起點 仍需大改

彭博社引述克里姆林宮消息人士消息稱，俄羅斯將尋求對美烏提出的20點和平計劃進行重大修改，目前僅視其為談判起點。俄方關切包括北約軍事未來不會東擴、烏克蘭加入歐盟後保持中立地位、對烏克蘭武裝力量及武器限制、俄語在烏克蘭的地位及解除西方凍結俄羅斯國有資產等問題。

澤連斯願晤特朗普 冀新年前敲定方案

路透社26日提到，澤連斯基當天表示，已同意在不久的將來與特朗普會面，此前烏克蘭已加強外交努力以結束與俄羅斯的戰爭，他強調「很多事情可以在新年前決定」。