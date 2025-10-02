肌膚鬆垮｜減肥後體態變美　膚質卻變差？醫生：體重管理過於盲目

體態變美，膚質卻變差？許多女性在減重後出現鬆弛、暗沉、氣色差等困擾。台灣皮膚科權威黃毓惠醫師提醒，體重管理不能只看數字，膚況亮不亮，背後牽涉營養、荷爾蒙、生活習慣等複雜因素。



減重不減膚、熟齡肌抗老、男女保養差異與飲食觀念一次看！

瘦太快反而老更快！為什麼體態會影響膚質？

許多人減重後發現，肌膚變鬆、臉看起來沒精神，甚至比沒瘦時還顯老。台灣皮膚科醫學會發言人也是台北林口長庚醫院副教授級主治醫師黃毓惠表示：

這不完全是減重錯誤造成，而是體脂過低或減重太快，導致脂肪與膠原蛋白流失，使皮膚看起來凹陷、暗沉、細紋增加。

如果減重過程營養攝取不足，像是蛋白質、碳水化合物、維生素等缺乏，也會讓皮膚代謝變差，出現乾燥、鬆弛、甚至貧血影響氣色。她提醒，肌膚健康與身體健康密切相關，「不是只靠保養品就能救回來的」。

熟齡肌保養，從荷爾蒙變化開始應對

女性進入熟齡期，膚況變差的主因之一，就是荷爾蒙變化。黃毓惠指出，更年期後皮膚變得特別乾燥，是因為雌激素減少，使皮膚屏障變弱、細紋增加。

「很多人會說，年輕時保養品一瓶搞定，怎麼現在怎麼擦都不夠？」黃毓惠建議，更年期後保濕要加強，不只成分要夠力、使用頻率也要提高，必要時可以選擇如凡士林等油脂或膏狀產品。

保養步驟方面，她建議根據膚質挑選產品，例如乾燥肌膚以保濕為主、油性痘痘肌可選擇含有果酸或維他命A酸的產品，「早C晚A」也應依肌膚耐受度調整使用頻率，避免過度刺激。

防曬是抗老底線，保養要「看膚質、看成分」

皮膚老化有兩個來源：一是基因，這無法改變；但第二個來自外在環境，這才是我們能做的。



黃毓惠提醒，防曬就是最基本、也最划算的抗老保養，無論年輕或年長都不能忽視。紫外線是導致肌膚鬆弛、色斑、暗沉最主要的原因之一，平時應搭配規律作息、避免抽菸、喝酒與熬夜，才是維持膚況健康的關鍵。

至於保養品怎麼選？她強調，「成分再好、分子太大也進不去。」像是玻尿酸、維他命C這類保養品，分子量若大於500道爾頓，通常只能停留在表皮層，無法真正滲透肌膚發揮效果。

黃毓惠建議，真正聰明的保養不是一味追逐話題成分，而是根據自己的膚質選對產品。例如乾性肌重保濕、油性肌使用酸類代謝粉刺，再搭配每天防曬，才能真正讓保養發揮作用。

男性保養也很重要！油痘、毛孔問題別輕忽

「現在來看皮膚的男性越來越多，尤其是油性肌膚、痘痘、毛孔粗大、刮鬍子後敏感等問題很常見。」黃毓惠觀察，年輕男性因皮脂分泌旺盛，建議使用含果酸或水楊酸成分的產品幫助代謝老廢角質、減少粉刺。

若有痘痘治療需求，可能會用口服維他命A酸，這時保濕就要同步加強，避免乾燥脫皮。她強調：「男生也應該養成基礎保養習慣，清潔、防曬、保濕三步驟不能少。」

不是吃膠原蛋白就會變年輕！內外兼顧才有效

市面上常見膠原蛋白粉、美白C產品，真的有用嗎？黃毓惠表示：

吃膠原蛋白是補充原料，不是吃了就能長出更多膠原蛋白，進入體內後會被分解成胺基酸，再由細胞自行重組。 黃毓惠

至於維他命C，「擦的比吃的有效」，因為外用能直接作用於皮膚抗氧化，內服則是補充營養。她建議飲食中攝取均衡營養、避免肥胖與慢性發炎，對皮膚才有長期穩定的好處。

體態與肌膚改變真實案例：減重後膚況崩壞

黃毓惠分享一位病患案例：接受減重手術後，半年瘦了20公斤，脂肪大量流失，結果整張臉凹陷、皮膚鬆弛，甚至營養失衡出現貧血。

「我們建議她做重量訓練來增加肌肉支撐，飲食上補充維他命B12與蛋白質，才慢慢把氣色與膚況救回來。」

黃毓惠提醒，快速瘦身不代表健康瘦，尤其中高齡族群更要注意減重的速度與營養攝取，才能讓「變瘦」也能「變美」。

