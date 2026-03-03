57歲肥大叔變身型男　專家：掌血糖變化改生活型態　輕鬆減肥瘦身

57歲的張先生長期服用糖尿病藥物，血糖控制卻始終不見起色。有鑑於門診飲食衛教成效不彰，醫師建議他使用連續血糖監測儀，而非立即調整藥物。3個月後，張先生的糖化血紅素顯著下降，體重也減輕了5公斤。持續監測3個月後，糖化血紅素已達到治療目標，體重也進一步下降。



重拾健康的他，穿上勁裝，神采奕奕地回診，展現了連續血糖監測在糖尿病管理上的顯著成效。

血糖控制不佳影響大 長期處於高血糖狀態恐造成全身器官慢性傷害

台灣榮新診所副院長康宏銘表示，糖尿病的典型症狀是吃多、喝多、尿多和體重下降，其他可能出現的症狀有：身體黏膜發炎、傷口不易好、手麻腳麻、晚上腹瀉、視力變差、生殖器發炎等，但有些患者的症狀不明顯，甚至沒有症狀，因此較難自覺。

血糖控制不佳影響大！康宏銘說，長期處於高血糖狀態，會對全身器官造成慢性傷害，可能誘發多種併發症，像是腦血管病變、心血管疾病、視網膜病變、腎臟病變、神經病變、免疫力降低、神經病變、周邊血管病變等，因此糖尿病患應積極控制血糖。

學習認識身體 醫：透過連續血糖監測了解食物特性與對血糖的影響

評估血糖控制好壞，可參考平時的血糖測量記錄及抽血檢驗的糖化血紅素數值。血糖是測量血液中的葡萄糖濃度，糖化血紅素是指最近1至3個月血液中葡萄糖的濃度，但糖化血紅素的個人差異大，一位血糖平穩的人，和一位血糖高低落差大的人，可能平均之後糖化血紅素的數值一樣。

康宏銘指出，傳統居家血糖監測是單點測量，無法顯示整天的血糖變化。近年來糖尿病科技的進步，連續血糖機的操作變得更加簡便且親民，可提供血糖變化曲線，再配合個人飲食內容、運動與生活型態來解讀，可以更清楚每個人獨特的胰島素分泌生理。同時患者也可學習認識自己的身體，了解各種食物的特性及對血糖的影響，除了讓血糖波動減少，狀態變得更加穩定，也有助於醫師用藥的調整。

胖大叔變身型男！ 連續血糖監測助糖友改變生活型態 輕鬆體重管理

連續血糖機如何讓胖大叔變身型男？康宏銘解釋，有些專家認為連續血糖監測也是一種認知行為治療，有助於病患本身對疾病的知識增加，進而改變自我照顧行為，調整生活行為及飲食型態，因此體重管理也變得較容易。糖尿病前期的患者，也可以修正生活行為、飲食習慣，而達到預防或延緩糖尿病發生的效果。

體重過重或肥胖的糖尿病患，適度的減輕體重，對於血糖的控制也有幫助。康宏銘提醒，糖尿病患不論是用何種方式記錄血糖，仍須定期回診，與醫師密切合作，了解監測數值的意義，切勿任意調整藥物，才能降低併發症發生的可能。

