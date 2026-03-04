伊朗局勢｜霍爾木茲海峽若長期封鎖　日本經濟將受「致命打擊」

美伊開戰，日本先撐不住了。全球重要的能源樞紐霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）被封鎖，幾乎切斷了日本經濟的「生命線」。



日本官房長官木原稔3日表示，國土交通省已向日本船主協會發出通知，提醒日本船舶暫勿進入波斯灣，若已在灣內則應在安全地點停泊。

消息反映到資本市場，東京股市連續兩日大跌。

3月3日，東京股市兩大股指收盤跌幅均逾3%，創下今年以來最大單日跌幅。東京證券交易所33個行業板塊全部下跌。

花旗集團下調日本股票的評級，理由直白：油價上漲的情況下，日本股市往往表現不佳。

中國對外經濟貿易大學日本研究中心研究員吳英傑向三里河表示：「日本高度依賴從中東進口的石油，歷次中東衝突升級對日本經濟的影響都很大。」如果霍爾木茲海峽運輸長期受阻，會給日本股市、經濟帶來長期影響。

日本約九成原油進口來自中東。這意味着，從工廠生產線的運轉、每家每戶的供電，再到整個社會的貨物流轉、經濟運行，都與這條海峽密切相關。

日本野村綜合研究所經濟學家木內登英測算，如果霍爾木茲海峽被完全封鎖，WTI原油價格將漲至每桶140美元（約1094港元），導致日本油價一年內漲逾1%。若局勢惡化，日本GDP最多可能下降0.65%，甚至陷入衰退。

日本廣播協會（NHK）則援引分析稱，如果霍爾木茲海峽被長期封鎖，日本經濟將受到「致命打擊」，GDP或被拉低三個百分點。

風暴正從海上蔓延。

銀行股下挫，折射出日本金融環境的脆弱與不確定性。

2日，日本銀行板塊指數重挫6.3%，創下2025年4月以來最大跌幅，嚴重拖累東證指數。Shinkin資產管理公司高級基金經理藤原直樹認為，投資者湧入避險資產將導致日本長期國債收益率下行，令銀行股承壓。

航空股走弱，直接反映成本與需求的雙重壓力。

日本航空股價3日跌逾7%、全日空跌逾3.5%。Ortus Advisors日本股票策略主管傑克遜（Andrew Jackson）認為：「戰爭對民航而言從來都是利淡，油價上漲也會抑制航空出行需求。」

金融市場之外，更大範圍的衝擊也在到來。

三菱UFJ市場研究諮詢的主任研究員芥川知至推測，國際油價每上漲10美元（約78港元），日本原油進口成本將增加約1.3萬億日圓（約646億港元）。同時，油價上漲可能蔓延到農業、漁業和食品領域。一旦能源供給中斷，企業的生產和物流也會受到波及。

持續通脹之下，日本家庭已揹負沉重負擔。

吳英傑指出，若動盪局勢持續推高油價，將加劇日本的輸入型通脹壓力，削弱政府補貼政策的實際效果。

雪上加霜的是，日前日圓對美元匯率一度跌至1美元兑157日圓區間。這是2月初以來，首次觸及157日圓水平，進一步推高進口成本。

作為能源、食品、原材料等嚴重依賴進口的國家，日本只能被動承受遙遠海峽溢出的風險。

危機和市場波動之中，日本政府仍在推進防衛能力擴張。

3日的眾院預算委員會會議上，日本首相高市早苗表示，將加速強化防衛能力；防衛相小泉進次郎也進一步渲染，欲建立「讓對方放棄進攻的體制」。

然而，日本政府債務規模已處高位，財政空間並不寬裕。若資源進一步向防衛領域傾斜，只會壓縮經濟與民生方面的投入，給本已陰雲籠罩的日本經濟前景，增添更多不確定性。

中東危機再次敲響警鐘：戰爭的外溢代價，從來不會止於戰場。若日本不能從中看到戰爭的危害、反思自身的防衛選擇，市場的震盪，或許只是開始。

