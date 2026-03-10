英女見工表現差落選　稱受焦慮症影響反告資方不公平　勝訴獲賠償

英國一名女子到知名醫院面試，認為自己的焦慮症影響了面試表現，導致最後沒有獲得工作。



結果女子提告該醫院，認為是院方招聘流程有瑕疵，沒有考慮到她焦慮症的影響，最終該醫院被法院判賠7720英鎊（約8萬港元）。

整個面試流程約40分鐘，不過最後是另一名面試者拿到最高分並錄取。（示意圖，unsplash@Van Tay Media）

據《每日郵報》（Daily Mail）報道，面試者雷札伊（Anahita Rezaei）在2024年2月時，到英國知名癌症中心應徵「病理營運經理」職位。整個面試流程約40分鐘，不過最後是另一名面試者拿到最高分並錄取。不過第一名的面試者選擇拒絕此職位，醫院卻沒有將機會讓給排名較前面的雷札伊，而是直接錄取另一名面試者，這讓雷札伊感到十分不公平。

雷札伊說，自己患有焦慮症，在高壓的面試情境下，可能沒有簡短作答，因此影響面試表現。她事後寄信向院方申訴，但好幾周都沒有收到院方回應。

雷札伊不滿院方招聘過程不清楚，決定對院方提告，案件也進入倫敦就業法庭審理。法庭調查發現，醫院保存的招聘紀錄並不完整，其中一名面試官的評分資料不見了，導致無法確認實際面試者排名。

根據現有資料，三名面試官中，有兩人分別將雷札伊評為第二與第三名，但由於缺少完整表格，法庭無法確認誰才是真正的第二名，認為這是醫院「明顯而嚴重的疏失」。

相關文章：泰國寺廟貼信徒「往臉上貼金」求財照片爆紅 稱今年5人中頭獎

+ 7

除此之外，雷札伊向該醫院說明自己的焦慮症後，醫院並未考慮重新面試或重新評估分數。法庭認為，院方本可採取簡單措施，例如重新安排面試或重新檢視評分，但卻完全沒有行動，也是面試流程疏失。

最終法院判定，該醫院須賠償雷札伊6000英鎊精神損害賠償、840英鎊利息以及880英鎊準備費用，總計7720英鎊。

延伸閲讀：

一天一杯就不行！ 英國研究：酒精養出超標內臟脂肪

從70kg狂降到45kg！ 日本女大生花5年「醜小鴨變天鵝」 3大不復胖法則公開

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】