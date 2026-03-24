全球市場集體低估伊朗戰爭升級風險？深度解析嚴重誤判10大根源

全球市場嚴重誤判了美以伊戰爭的走勢，低估了戰爭升級的風險。在局勢變化的情況下，被動調整預期，重新定價。情緒面的劇烈變化，踩踏性的拋售，都和這種誤判有關。



至於市場為什麼誤判，主要有以下原因：

1. 一廂情願的預期：把自己希望看到的東西變成了現實。結果是，市場更樂意於捕捉並放大關於戰爭會更早結束的一切消息。一些帶有安撫市場屬性的新聞和消息也加強了這方面的預期，反而加大了誤判。

按圖了解伊朗戰爭相關消息及圖片：

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2. 對戰爭宣傳照單全收。市場接受了特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府大量的戰爭宣傳——包括美軍的勝利、各種軍事目標的達成、伊朗的潰敗、對戰爭前景的樂觀預期，並將這些宣傳不成比例地納入到自己的定價中（本條也是上一條的延續）。

3. 誤判戰爭的主導權在美國。市場誤認為特朗普/美國政府對戰爭擁有指揮權和主導權，或者高估了特朗普政府的主導力量。實際上，特朗普只是在嘗試設定邊界（例如要求以色列不直接進攻油氣設施），但以色列在主導戰爭的開展，包括打擊範圍、打擊目標及重要的升級行為。攻擊伊朗核設施是典型的升級行為。美國只是起到配合作用。市場對以色列政府明確給出的戰爭升級信號關注不夠，定價不足。

4. 高估特朗普TACO（Trump Always Chickens Out，中文：特朗普總是臨陣退縮）的能力。市場誤認為特朗普政府可以單方面退縮（TACO），並對「TACO」概念定價過高。這是源於上一次貿易戰，市場在資本市場（債市）崩盤後決定放棄更加激進的關稅。因此市場認為，只要油價上漲，市場大跌，特朗普就會退縮，並且特朗普的退縮可以改變戰爭走勢。實際上，目前的情況是，特朗普即便退縮，也不能單方面改變戰爭的走勢，因為伊朗控制着霍爾木茲海峽，正在決定戰爭結束的條件。

【延伸閲讀】不經霍爾木茲海峽可以嗎？伊朗狠招阻鄰國出口石油 各國變陣應急（點擊放大瀏覽）

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5. 西方常年妖魔化、矮化伊朗導致的訊息繭房。西方媒體常年主導對伊朗的敘事，將伊朗描繪為國內充斥反對力量和分裂力量、政府和民眾矛盾巨大、經濟即將崩潰、政權即將垮台，軍事也不堪一擊，美國可以輕易取勝。正是這些訊息的充斥使得特朗普/美國過度自滿，發動了這次戰爭。全球資本市場處在同樣的訊息繭房裏，也常年接受上述訊息，因此對伊朗的能力和韌性判斷嚴重不足。導致同樣的誤判。

6. 淪為以色列「認知戰」的接受者。市場受到了親以色列、親錫安主義（Zionism，又稱「猶太復國主義」）「認知戰」的影響，把「認知戰」提供的訊息直接當成了事實，甚至加以放大，結果導致誤判。須知，由於種種原因，西方媒體特別是美國媒體受親以色列/親錫安主義力量的嚴重影響和干擾。你以為你看到的東西是事實分析，實際上它是認知戰的一部分。針對這一條如何甄別，請參考文末「附件」。

7. 對伊朗聲音的系統性忽略或低估。具體有幾個原因：

（1）伊朗政府過去受到打擊時，每每號稱強力反擊，但往往出於克制的考慮而沒有兑現。這就導致一種「狼來了」的效果，使得市場沒有認真對待伊朗的反制意願和能力；

（2）西方政府和媒體對伊朗長期妖魔化，使得人們對伊朗政府的能力與信用打了很大的折扣，不願置信；

（3）以色列大量刺殺伊朗政府高級官員，很多原本在社交媒體上發聲的官員被擊殺，導致外界所能看到的聲音更少，進一步加大了訊息不對稱性；4）伊朗是長年被制裁的國家，了解伊朗的人很少，對伊朗存在系統性誤判自然也不足為奇。



8. 以色列戰況的訊息黑洞。以色列嚴格封鎖一切軍事訊息，使得人們基本看不到以色列被打擊的情況。這個情況類似於俄烏戰爭，人們能看到俄軍損失，但看不到烏軍損失。這種情況在以色列方面只會更加嚴重，因為以色列的訊息封閉政策更加系統，同時對西方媒體的影響力遠高於烏克蘭。

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9. 低估以色列的非理性升級意願（低估了它的瘋狂程度）。在伊朗強大的導彈和無人機面前，以色列並沒有對抗能力。它開啟了一場自己無法打贏的戰爭。但這個每天晚上數百萬民眾躲在防空洞的國家還在想方設法升級和擴大戰爭，在外人看來甚至可能招致這個國家被毀滅。以色列的非理性程度為外界所無法理解，因為人們始終認為敢於升級的一方應該是處在優勢的一方。

10. 誤讀伊朗「非對稱戰爭」的本質。評價「非對稱戰爭」，不能看一方對另一方造成的絕對損失，而要看哪一方無法堅持下去。對伊朗來說，這場戰爭關乎民族和國家的生死存亡；對美國公眾來說，這場戰爭是「以色列的戰爭」、「莫名其妙的戰爭」，能否堅持，要看公眾到底願意承擔多大代價，到底願意承擔多長時間。伊朗的目標就是長期堅持下去，打一場美國難以承擔的消耗戰。如果市場能夠理解這個劇本，首先應該明白，戰場的天平對伊朗有利，不對美國和以色列有利。同時，你看到的是一個長劇，不是一分鐘的短劇。

2026年3月7日，羅嘉山油輪停泊在阿曼馬斯喀特，正值美以與伊朗衝突期間，伊朗誓言封鎖霍爾木茲海峽。（Reuters）

以上就是市場對伊朗戰爭誤判的來源。而要看到，伊朗戰爭是一個空前的地緣經濟事件，在歷史上沒有可比案例。通過這裏運輸的液化天然氣佔全球五分之一，原油超過五分之一，化肥佔三分之一、硫磺超過一半，氦氣近四成，海峽不能正常通行，對全球能源及生產供應鏈乃至糧食安全形成的廣泛影響，超出人們的理解。對於這樣的百年不遇事件，市場本來就難以定價，而考慮到在我們面前展開的不僅是一場發生在中東的物理戰爭，更是一場空前的訊息戰、認知戰，這個時候，市場被大量半真半假訊息和錯誤訊息包圍，瀰漫在各種各樣的情緒和氛圍裏，自然也無法有效定價。

附件：以色列/美國認知戰套路

最後我們再看看，在遇到哪些訊息時要特別警惕，多留點心，因為它們很可能是以色列及親錫安主義媒體認知戰及升級衝突戰略的一部分：

1. 誇大伊朗攻擊海灣以外國家（歐洲/北約）的能力與動機，將伊朗描繪成全球威脅；

2. 試圖將當前衝突擴大到當前已捲入衝突的國家（即海灣國家以外）的一切努力；

3. 煽動歐洲/北約國家加入對伊朗的戰爭，強調其必要性、可行性、緊迫性和可能性；

4. 營造歐洲/北約國家即將加入對伊朗戰爭的「氛圍」和預期；

5. 渲染海灣阿拉伯國家與伊朗之間的緊張關係；渲染海灣阿拉伯國家在本次戰爭中提供的支持；

6. 渲染、煽動、宣傳遜尼派與什葉派之間的衝突（以色列的經典策略）；

7. 鼓動海灣阿拉伯國家加入對伊朗的戰爭，強調其必要性、可行性、緊迫性及可能性；

8. 營造海灣阿拉伯國家即將或已經加入對伊朗戰爭的印象，包括聲稱海灣阿拉伯國家及關鍵人物譴責伊朗、支持美國協助對伊朗的襲擊、即將或已經開戰，以及宣揚海灣阿拉伯國家已經或將很快就要和以色列結盟，恢復關係、共同對抗伊朗；

9. 一切關於伊朗即將戰敗、以色列正在獲勝的敘事；

10. 突出伊朗對以色列平民和公共基礎設施的襲擊，淡化以色列對伊朗平民和公共基礎設施的攻擊；

11. 宣傳美國和以色列對伊朗的軍事能力及打擊效果，同時淡化伊朗的能力；

12. 在以色列開始宣傳伊朗的打擊能力時，要高度警惕，因為這可能是為以色列採取極端措施（「參孫選項」/核武器）做輿論鋪墊。此時意味着戰爭的重大升級及持久化。



上面都是以色列/錫安主義者認知戰的一部分。一旦發現上述說法，就要亮起紅燈，檢查媒體第一來源、政治背景、作者的族裔背景（通常，作者的族裔身份比媒體的政治傾向更能揭示其立場）。而由於以色列/錫安主義者可以通過制度、機構、資金及個人手段直接或間接影響美國主要媒體（及不同程度地影響其他西方媒體），因此，可以將美國媒體首先默認為以色列的認知戰工具，對訊息自動打折，在獲得了可置信的反向證據後，再給予正常權重。

【本文轉載自微信公眾號《tuzhuxi》】

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