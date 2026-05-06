新加坡推反校園欺淩新規 嚴重犯事學生最高被鞭打3下
撰文：林嘉敏
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新加坡教育部4月15日針對校園欺凌及嚴重不當行為推出標準化處罰措施。新規下，最嚴重犯事的男學生要接受鞭打三下的懲罰。該新規引起社會上廣泛爭議，當局認為其能遏制不當行為，並於2027年初在所有學校全面實施。
根據新規，「嚴重不當行為」初犯者可能面臨1至3天拘留或停課，情節嚴重的年長男孩可能被鞭打1次；「非常嚴重罪行」初犯者拘留或停課3至5天，高年級男生最多可被鞭打2次，累犯處最多被鞭打3次，女生則面臨停學、留校察看等處罰。體罰需校長批准、授權教師執行，且會輔以心理輔導等康復措施。
世界衛生組織（WHO）指，體罰對兒童有多種傷害風險，而新加坡當局則認為其能有效遏制不當行為。教育部長李智陞表示，體罰僅作為最後懲戒手段，只有在其他懲罰措施不奏效時才會實行鞭打，並會評估學生年齡、心理健康等因素。
據新加坡教育部數據顯示，近年新加坡校園欺凌案件呈上升趨勢，這是新規出台的主要原因。2025年8月，新加坡一所小學的三名學生因威脅要殺死一名同學及其家人而被停學；同年，亦發生幾名青少年用刀威脅一名男孩的欺凌事件。
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