190cm特朗普訪華握手展「禮儀腿」讓高 習近平真實身高再掀熱議
撰文：TVBS新聞網
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中國國家主席習近平於北京人民大會堂接待美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），兩人會面時身高成為媒體與網友觀察的焦點。
由於習近平身高未對外正式公開，外界普遍推測約為180厘米，這次與身高190厘米的特朗普站在一起時，雙方的差距再度掀起熱議。
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特朗普刻意彎腰讓高 網友熱議習近平「謎之身高」
「習特會」舉行期間，習近平於天安門廣場以高規格迎接特朗普，兩人握手寒暄時，鏡頭捕捉到身高幾乎相同，特朗普可能是為了避免讓東道主尷尬，特意張開雙腳並微微駝背。即便如此，當特朗普站直身子時，習近平仍略矮一點，這一細節立刻引起熱烈討論。
過去習近平與外賓會面時，身高表現屢次成為焦點。2025年在韓國釜山與特朗普會晤時，兩人合影高度相當，曾被質疑穿着特製鞋子。4月在北京與國民黨主席鄭麗文會面時，習近平看來又和178厘米的鄭麗文差不多，令外界對其「伸縮自如」的身高議論不斷。
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