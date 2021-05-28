一分鐘看世界｜中美通話畫外音、亞馬遜買MGM、疫苗計劃被迫走數

今天是5月28日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：
中美通話言外之意
中美貿易高官再度對話，中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表戴琪通電話，雖然雙方聲明均簡短，但透露出兩大信息，且中美的側重點並不相同，可看出兩方的言外之意……（點擊了解更多）
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亞馬遜買MGM
亞馬遜（Amazon）宣布準備以84.5億美元收購美高梅（MGM），成為串流影音業界內的震撼消息，尤其是美高梅手上有占士邦、洛奇等知名系列電影，外界關注亞馬遜能否藉此撼動Netflix的一哥地位，但美媒分析認為，亞馬遜的新收購行動難對現有串流影音大戰帶來巨大改變……（點擊了解更多）
亞馬遜同意以8.45億美元收購美高梅的消息引來關注，圖為2021年5月26日在美高梅位於加州的辦公室大樓（Getty）
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COVAX疫苗計劃「走數」
多國繼續為抗疫煩惱，澳洲維多利亞省重新封城、法國要求英國旅客隔離檢疫、馬來西亞確診創新高，日本則頻有「甩轆」的疫苗打錯針事件。另一方面，世衛（WHO）主導的分配疫苗COVAX計劃，原本打算把疫苗分給全球最需要的人，讓發展中國家醫護人員獲得疫苗，但理想與現實存在差距……（點擊了解更多）
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病毒起源爭拗不息
新冠肺炎疫情爆發超過一年，多國至今仍就病毒起源問題爭拗不止，美國總統拜登表示，他已經要求情報部門加強調查疫情起源，並要求中國合作，駐聯合國代表團亦正式要求世衛進行第二階段疫情源頭調查。中方則反擊指，美方應邀請世衛赴美國調查......（點擊了解更多）
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