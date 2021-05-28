一分鐘看世界｜中美通話畫外音、亞馬遜買MGM、疫苗計劃被迫走數

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今天是5月28日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

中美通話言外之意

中美貿易高官再度對話，中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表戴琪通電話，雖然雙方聲明均簡短，但透露出兩大信息，且中美的側重點並不相同，可看出兩方的言外之意……（點擊了解更多

↓回顧中美貿易談判過去數年以來發生的重要事件，請點擊放大觀看：

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亞馬遜買MGM

亞馬遜（Amazon）宣布準備以84.5億美元收購美高梅（MGM），成為串流影音業界內的震撼消息，尤其是美高梅手上有占士邦、洛奇等知名系列電影，外界關注亞馬遜能否藉此撼動Netflix的一哥地位，但美媒分析認為，亞馬遜的新收購行動難對現有串流影音大戰帶來巨大改變……（點擊了解更多

亞馬遜同意以8.45億美元收購美高梅的消息引來關注，圖為2021年5月26日在美高梅位於加州的辦公室大樓（Getty）

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COVAX疫苗計劃「走數」

多國繼續為抗疫煩惱，澳洲維多利亞省重新封城、法國要求英國旅客隔離檢疫、馬來西亞確診創新高，日本則頻有「甩轆」的疫苗打錯針事件。另一方面，世衛（WHO）主導的分配疫苗COVAX計劃，原本打算把疫苗分給全球最需要的人，讓發展中國家醫護人員獲得疫苗，但理想與現實存在差距……（點擊了解更多

【相關圖輯】雙重變種病毒B1617、醫院缺氧、集體火葬　9件事了解印度疫情實況（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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病毒起源爭拗不息

新冠肺炎疫情爆發超過一年，多國至今仍就病毒起源問題爭拗不止，美國總統拜登表示，他已經要求情報部門加強調查疫情起源，並要求中國合作駐聯合國代表團亦正式要求世衛進行第二階段疫情源頭調查。中方則反擊指，美方應邀請世衛赴美國調查......（點擊了解更多

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