一分鐘看世界｜企業稅獲按讚、美國車宅族、梅根阿女將成為公主？

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今天是6月8日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

企業稅前方長路

七國集團（G7）財政部長6月5日宣布，就設定15%的全球最低企業稅率達成協議。中國外交部7日稱中國相信二十國集團（G20）在設定全球最低企業稅方面，應採取實際方法，展示出兼容並蓄。多間外媒評論設定全球企業稅的做法正確，但能否順利推行仍言之尚早。《衛報》6日報道，徵稅制度有漏洞，亞馬遜或能成功規避全球企業稅……（點擊了解更多

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《浪跡天地》真人版

不久前贏得奧斯卡最佳影片的《浪跡天地》（Nomadland），講述一群以車為家的當代「遊牧民」（nomad）。由2007至2009年金融危機至新型冠狀病毒肺炎疫情，在美國住在車上的人愈來愈多。而在該國，對於住在車裏的無家者的調查不多，這一群體往往被稱作「隱形的無家者」……（點解了解更多

洛杉磯等加州大城，露宿問題非常嚴重，不少人以帳幕為家。（Getty）

復旦分校被反對

匈牙利首都布達佩斯6月5日爆發大規模遊行示威，抗議中國復旦大學在該市建立分校的計劃。中國使館6日反擊那些反對建校的言論。復旦大學匈牙利校區的建設計劃可能會被推遲，並於2023年舉行公投。示威背後，是總理歐爾班及反對派的角力……（點擊了解更多

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Lilibet將是公主？

英國哈里王子和妻子梅根的女兒6月4日在美國加州出生，她的名字是莉莉貝特（Lilibet Diana Mountbatten-Windsor）、重7磅11安士。她的名字來自曾祖母、英女王伊利沙伯二世的乳名及暱稱，以及祖母戴安娜王妃的名字。哈里夫婦以此為女兒命名，向兩人致敬。她會否獲得公主殿下銜頭則仍未可知，但預料她會有英國和美國雙重國籍……（點擊了解更多

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薩國擁抱比特幣

中美洲國家薩爾瓦多有望成為世界上第一個採用比特幣（Bitcoin）作為法定貨幣的國家。總統布克爾6月5日表示，計劃向國會提交法案，通過立法使Bitcoin成為該國法定貨幣。截至2019年 ，薩爾瓦多人口約為670萬，工農業經濟基礎較為薄弱，這人口小國為何那麼敢……（點擊了解更多

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