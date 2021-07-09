一分鐘看世界｜特朗普控告科企、海地總統接班人未明、東京奧運

今天是7月9日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：
特朗普控告科企
美國前總統特朗普自國會騷亂事件以來一直被主流社交媒體封殺。他宣布入稟控告三間科技巨擘Facebook、Twitter和Google，以及公司的行政總裁。不過有法律專家稱，特朗普的論點難以站得住腳……（點擊了解更多）
圖為2020年4月14日，Facebook位於美國加州的總部。（AP）
海地總統接班人未明
海地總統莫伊茲遭暗殺身亡，當局拘捕最少6人，其中2人被指是海地裔美國人，他被指生前樹敵太多，可能因此出事，更傳出他或曾遭折磨的消息。當地仍在調查事件由誰策動，國家進入戒嚴狀態，由臨時總理暫代總統職務，但外界愈來愈擔心當地會有政治危機，目前未知誰能合法接管國家……（點擊了解更多）
圖為2020年1月，海地總統莫伊茲接受路透社訪問。（Reuter）
東京奧運
東京奧運將於7月23日揭幕，但在疫情下，是否容許觀眾入場觀看賽事的問題備受關注。日本奧運大臣丸川珠代宣布，東京都內場館將以無觀眾方式舉辦賽事，即閉門作賽……（點擊了解更多）
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中英關係
中英關係再受到關注，除了英國在野工黨議員呼籲抵制北京冬奧，引來中國批評外，中國企業宣布成功收購英國最大晶片廠後，英國對此展開調查，英國首相約翰遜7月7日回應稱，不能因反華而趕走中國投資……（點擊了解更多）
2021年6月14日，英國首相約翰遜抵達布魯塞爾北約總部參加北約峰會。（AP)
美國表態不支持台獨
美國白宮官員、被稱為「亞洲沙皇」的坎貝爾表態指華府支持強健的對台非官方關係，但不支持台灣獨立，這是拜登政府首次表態不支持台獨，分析認為由坎貝爾在智庫活動的非正式渠道中表態，一定程度上體現拜登對華外交操作的靈活性......（點擊了解更多）
美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾7月6日透過視像出席由亞洲協會舉辦的活動。（亞洲協會網站影片截圖）
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