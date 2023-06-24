布林肯訪華「一啖砂糖」之後　拜登何解又加一嘴「獨裁者」？

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月18、19日首訪中國之後，因中美間諜氣球爭議冰封數月的中美關係恍惚有了正面轉向。

中國國家主席習近平稱中美在具體問題上取得進展；拜登（Joe Biden）響應進展之說，更稱布林肯的工作非常出色，白宮氣候特使克里（John Kerry）也再稱自己已獲邀在短期內訪問中國。

各界都預期本年9月的印度G20峰會，又或者本年11月的美國洛杉磯APEC峰會，會成為另一次「習拜會」的契機。

「脫鈎」變成「去風險」

布林肯這次訪華在外交禮儀上明顯遭到層級較低的待遇，機場無紅地毯，與習見面也沒有過去各次國務卿訪華的平排而坐，甚至及不上才剛得習近平接見的「一介平民」兼微突創辦人Bill Gates。依然願意來，布林肯當然就是要為中美關係送上「一口砂糖」，以扭轉過去數月的苦況。

中國國家主席習近平（在長桌最前方就座者）2023年6月19日在北京人民大會堂會見美國務卿布林肯（Antony Blinken，左六）及其他美方代表。（Reuters）

這一口砂糖最主要表現在布林育訪華期間主要表現在其不談「脫鈎」（decoupling），而跟從歐盟說法改談「去風險」（de-risking）的態度轉向上。這種轉向顯示出美方已認識到過去在行動上尋求脫鈎的做法已行不通。「去風險」與「脫鈎」有何不同、中方又會否接受，未來將有好幾個具體的觀察點。

台灣問題留伏筆

當然，這並不代表美國會「放過」中國。布林肯在其離開北京前的記者會上已為拜登的「制華」下一步留下伏筆，竟然將「和平解決任何有關台灣的分歧」故意帶誤導性地描述成中美關係正常化的根本理解。

北京早已預料到拜登當局有意以台灣問題作為未來壓制中國的主要把手，秦剛在其與布林肯長達7.5小時的對話中就強調「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係最重大的問題，也是最突出的風險」。

美國當然也按照原訂劇本行事，在布林肯離開北京的翌日馬上就派出軍艦穿越台灣海峽。

拜登「故意」口誤

同一天，在美國加州出席籌款活動的拜登更「語出驚人」，在強調習近平對中國氣球飛入美國領空不知情，繼續淡化此事之際，卻暗指習近平是個「獨裁者」，引來中國外交部和中國駐美大使嚴詞反駁。

圖為美國總統拜登（Joe Biden）2023年6月20日在加州出席人工智能（AI）活動。（Reuters）

布林肯放低姿態訪華後的成果，似乎就被這一嘴「獨裁者」一舉掃除。不過，拜登自己就堅稱其言論不會影響中美關係，預計在不久將來將同習近平會面。這到底是拜登的有意之為，還是無意口誤？

這當然是有意之為！布林肯為送這一口砂糖，姿態擺得太低，在美國早被共和黨反華派批評是「跪着」去中國，拜登這一嘴「獨裁者」並不是對中國人說的，而是要說給美國人聽的，只為避免「對華軟弱」的攻擊。這一點，中方當然是明白不過。