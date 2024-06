華姐冠軍入行,轉眼已12年的張曦雯KELLY,憑高眺亮麗外型不俗演技,近年多套重頭劇都見到她的身影。與加拿大混血男友Mark Brunyez拍拖7年,不時放閃屢傳婚訊,KELLY更突然在IG曬「大肚照」惹哄動。



張曦雯近年TVB劇接劇,更套套都是重頭劇,備受力捧。(IG:@kelllycheung)

張曦雯是TVB女神之一。(IG:@kelllycheung)

張曦雯與男友感情穩定早已同居。(IG:@kelllycheung)

近年張曦雯與男友於寶馬山豪宅同居,高調封盤,不時分享私下甜密互動,已多次傳出二人有意拉埋天窗。5月11日是張曦雯34歲生日,生日正日已大曬多張酒店STAYCATION美照,相估亦是男友準備的驚喜。

張曦雯34歲生日到酒店STAYCATION。(IG:@kelllycheung)

張曦雯生日分享「浴照」。(IG:@kelllycheung)

整個5月KELLY出席連場慶生活動,5月31日新帖竟驚見孕照﹗她一臉嚴肅摸住孕肚,以英文留言:「That food baby is from all the cake I ate in May 🤰🏻🎂」原來是借開工的假大肚劇照,笑自己連日所食蛋糕令她身材走樣,相當搞笑。

張曦雯連日出席多場生日慶祝活動。(IG:@kelllycheung)

張曦雯唔知食咗幾多個蛋糕。(IG:@kelllycheung)

