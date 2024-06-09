張敬軒日食5餐以德國特種兵式操肌　教練指明要食呢樣嘢令佢不解

《周禮茂作品展》昨日（8日）於海洋公園舉行，演出陣容相當鼎盛。整晚一共有16位歌手參與，包括有：陳慧琳、楊千嬅、張敬軒（軒公）、林奕匡、胡鴻鈞、葉巧琳、黃淑蔓、周吉佩、冼靖峰、余宗遙、周子涵、黃明德、鍾柔美、詹天文、林智樂、孫漢霖。

《周禮茂作品展》一共有16位歌手參與演出。(葉志明 攝)

軒公作為壓軸嘉賓登場，先後唱出《靜夜的單簧管》及《邊緣回望》，隨後接受傳媒訪問時表示原來追個作品展能舉辦，是因為向周禮茂提議：「我真係受周禮茂先生嘅作品影響長大㗎，咁佢嘅音樂啦，佢嘅歌詞啦，真係陪伴著我哋好幾代人成長。我係上次一個騷，咁我就隨口嗡，我見到佢坐喺度，因為我好耐冇見佢啦，我見到佢就講話周生其實以你作品嘅庫存，應該要有作品展啦。」更透露周禮茂已經物色更大的場地去舉辦作品展。

軒公作為壓軸嘉賓登場。(葉志明 攝)

軒公更透露周禮茂已經物色更大的場地去舉辦作品展。(葉志明 攝)

軒公公開向周禮茂邀詞，他指很多人已經獲周禮茂填詞，但自己則未有，而二人合作方向，軒公表示想走「sexy路線」：「我好鍾意周生寫嗰啲唔著衫啊，好sexy，靜夜的單簧管啱啱好，恰到好處，有畫面，有感覺！」軒公更文人上身，借用一句說話：「我覺得一個好嘅音樂人，總係心有靈犀。」

軒公表示想走「sexy路線」。(葉志明 攝)

軒公公開向周禮茂邀詞。(葉志明 攝)

軒公對於之後有多個大型演出，笑言：「要搵奶粉錢」，更解釋要買奶粉給自己吃，至於被問到練肌肉是否之後會騷肌，他則表示隨緣。軒公更找來健身教練來訓練肌肉，更笑言自己是用「早鳥」時段，每天8點鐘就到健身室報到，經過教練以「德國特種兵方式」訓練後，他表示：「成效幾好，有返四肢睇下，因為我好耐冇做運動，同埋其實頭嗰個禮拜係最辛苦嘅。」

軒公對於之後有多個大型演出，笑言：「要搵奶粉錢」。(葉志明 攝)

軒公日食5餐以德國特種兵式操肌。(葉志明 攝)

軒公更說現在出門要帶8個飯盒，每天要吃夠5餐，更笑言：「食到嘔啊！」他被問到今天吃了多少餐時，他表示吃了3餐，還有2餐未吃，但當時已經接迎10點，難怪軒公說會吃到吐。軒公提到教練特別說明要吃蠔，到底要補什麼，亦令到軒公表示不解。

軒公更說現在出門要帶8個飯盒，每天要吃夠5餐。(葉志明 攝)

軒公受訪當日只食了3餐，仲有2餐未食。(葉志明 攝)

至於軒公被問到之後舉辦的音樂節，由室外移師到室內舉行，他被問到會否覺得失望時，他表示要照顧安全：「只要唔係好似黃雨啊，紅雨啊，黑雨咁，都幾開心嘅。但係呢我諗，主辦單位都係出於保障大家安全，同埋由於露天嘅音樂會最擔心係電嘅問題。」他指有時候地面因天雨而濕了，會有機會令電力洩漏，而引致有人命傷亡，所以他覺得主辦是從人身安全方向考慮。

軒公指有時候地面因天雨而濕了，會有機會令電力洩漏，而引致有人命傷亡。(葉志明 攝)