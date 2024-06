謝玲玲賀次女當選青聯首位女主席　林顥伊曾與富豪閨蜜何超盈夜蒲

現年67歲的名媛謝玲玲與富商林建岳曾有過一段婚姻,兩人育有兩子三女,包括林孝賢、林恬兒(Emily)、林顥伊(前名林愛兒)、林心兒(Elly)及林孝能,個個仔女都非常出色!早前林顥伊成功當選香港青年聯會第32屆主席,成為首位女主席,謝玲玲亦有特別發文祝賀:「熱烈祝賀我的老三,二女兒顥伊當選香港首位青聯女性主席。」網民紛紛留言大讚叻女!

林顥伊成功當選香港青年聯會第32屆主席,成為首位女主席。

相比起林恬兒同林心兒經常精心打扮出席上流社交場合、晚宴等,林顥伊作風低調,早期打扮亦以中性風為主,年輕時經常被影到與同性密友夜蒲,當年她與賭王何鴻燊四房千金何超盈經常出雙入對,兩人曾被影到在中環街頭「咬耳仔」,而何超盈出席林顥伊的生日Party時,更穿上寫有「Oiyi is mine(愛兒是屬於我的)」字句的T恤,林顥伊亦曾在IG曬出與何超盈的親密合照,並留言「love of my life」,二人親密關係不言而喻。不過何超盈就表示與林顥伊相識多年,屬好朋友關係。

隨着年紀增長,林顥伊亦一改貪玩性格,自小成績優異的她名副其實是學霸。林顥伊小學在拔萃女書院就讀,中學留學美國,之後在香港大學完成工商管理學學位,再去英國深造1年後回港,並於香港中文大學取得法學碩士及博士學位。2015年林顥伊加入家族公司麗新集團,現為麗新發展有限公司及麗豐控股有限公司的執行總裁,同時擔任「百欣慈善基金」行政總裁一職,亦身兼多個香港特區政府的委員會委員,2020年更獲委任太平紳士,成為家族之光!

